V sobotu 2. října uspořádala tato skupina cestu z Brna do Oslavan a zpět. Hlavním trhákem byla parní lokomotiva 213.901 (BS-ka), která na střelickém nádraží, za pomoci místního hasičského sboru, doplnila zásoby vody.

První říjnovou sobotu uspořádali nadšenci cestu z Brna do Oslavan a zpět. | Foto: Jiří Fukan

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.