Jeden z panelů je věnován divadelnímu představení Ve stínu drátů. Autorem mrazivé frašky z dob hluboké totality je jednapadesátiletý znojemský rodák Milan Nováček. Ač neherec, účinkuje v této hře se dvěma profesionálními aktéry Pavlem Gajdošem a Pavlem Müllerem. A co ho k tomu vedlo? „Mrzí mě, že velká část naší společnosti dnes relativizuje nedávnou minulost a dokonce říká, že to za komunistů nebylo až zas tak strašný. Proto říkám: Ne! Byl to blbákov a vláda zla,“ vysvětluje Nováček. Premiéra hry se uskutečnila před pár lety v lukovské Stodole u Čabalů a hraje se stále. Na výstavě jsou k vidění také výtvarné práce studentů, součástí pak bude školní kolo olympiády o životě v době studené války za železnou oponou. Uvidíme, jak se s tím žáci poperou.