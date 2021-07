Hlavní obranná věž knížecího, později markraběcího a královského hradu „Znojem“ již dnes nestojí. Bohužel. Zřítila se nad ránem 25. července 1892. Svou výškou přes 32 metrů a tvarem osmibokého hranolu vytvářela ojedinělou dominantu celého hradu a potažmo i přilehlého města.Patřila mezi nejstarší hradní stavby na Moravě. Nechal ji nejspíše na začátku 12. století postavit moravský kníže Litold, syn knížete Konráda I. a vnuk dobyvatele Moravy Břetislava I. z rodu Přemyslovců. Děkujeme Jiřímu Kacetlovi za připomínku zaniklé pamětihodnosti znojemského hradu.

Loupežnická věž a Mauralova zimní pivovarská restaurace. Snímek kolem roku 1880. | Foto: se svolením Jiřího Kacetla

Věž tak patrně vznikla současně s hradní kaplí (rotundou) Panny Marie a sv. Kateřiny. Mezi kaplí a věží, v místech dnešní expozice pivovarnictví, se pravděpodobně nacházel nejstarší knížecí palác. Inspiraci kníže Litold našel v nedaleké rezidenci rakouských markrabat z rodu Babenberků, v Garsu nad Chubou (Gars am Kamp), kde si vyhlédl svoji nevěstu Idu, sestru tehdy vládnoucího markraběte Leopolda III. Svatého. Právě na garském hradě dodnes stojí osmiboký bergfrit, pomyslné dvojče znojemské Loupežnické věže, jehož stavba je průkazně datována do 80. let 11. století.