Chtěl bych se pane faráři zeptat nejprve odkdy jste působil v Hlubokých Mašůvkách?

V Hlubokých Mašůvkách jsem působil od roku 2012.

Dále bude čtenáře kroniky jistě zajímat, kam vede vaše další profesní cesta?

Nyní budu sloužit ve farnosti Batelov a Dolní Cerekev.

Jak byste zhodnotil své působení ve zdejší farnosti? Co se Vám zde líbilo a naopak co už méně, a samozřejmě co se Vám podařilo změnit k lepšímu?

Byl to pro mně čas, který jsem mohl trávit pod ochranným pláštěm Panny Marie, čas milosti a služby Pánu Bohu i lidem – farníkům a poutníkům. Cítil jsem se zde doma. Podařilo se mnoho dobrého. Ze všeho bych vyzdvihl zasvěcení farnosti a obce v loňském roce 19. 9. 2020 při oslavách 800 let výročí od první písemné zmínky o obci, které bylo společným krokem představitelů farnosti a obce. Samotné zasvěcení považuji za zlomový okamžik pro další duchovní rozvoj farnosti a obce pro současnou, ale i budoucí generace.

Budete vzpomínat na zdejší působení spíše v dobrém, či i s určitou nespokojeností?

Devět let života v této farnosti se nedají zapomenout nebo nějak „vynechat„. Byl to pro mě čas milosti a velkého Božího požehnání. Mám za co děkovat.

Co jte popřípadě chtěl, ale už nestihl změnit v naší farnosti?

Od začátku mého působení jsem vnímal, že je třeba usilovat o duchovní obnovu života farnosti. S Boží pomocí jsme došli ke společnému zasvěcení farnosti a obce Panně Marii. Tím se mi splnila veliká touha. Samotné zasvěcení vnímám jako veliký Boží dar a duchovní poklad, který zde trvale zůstane a bude základem pro duchovní obnovu celé farnosti a obce a to vše na přímluvu Panny Marie.

Co byste farníkům vzkázal na rozloučenou?

Ať farníci prohlubují život víry. Ať objevují poklad, poutní místo, které zde mají. A díky Panně Marii a pod jejím vedením objevují a prohlubují také svůj osobní vztah k Ježíši Kristu.

Co byste popřál svému nástupci?

Mému nástupci otci Jaroslavovi přeji hojnost Božích milostí ke službě farníkům a poutníkům a stálou pomoc a ochranu Panny Marie. A ať s Boží pomocí dokáže všem svěřeným pomáhat na jejich cestě k Bohu.

P. Laštovička: Líbí se mi, že poutní místo je v Mašůvkách živé

Místo pana faráře Stanislava Váši mohli naši farníci co nevidět přivítat nového pastýře otce Jaroslava Laštovičku a tak i na něho čekalo pár otázek, na které mi ochotně odpověděl. Zde je přepis:

Myslím, že nejprve byste se mohl občanům a farníkům trošku představit a říct, odkud k nám přicházíte a jaké máte další zkušenosti?

Pocházím z vesnice Míchov, patřící do farnosti Jimramov na Vysočině. Z naší obce pocházel P. Ignác Sedláček, zdejší farář v letech 1962 – 1972. V roce 2015 jsem byl vysvěcen na jáhna a rok působil u sv. Mikuláše a sv. Kříže ve Znojmě. Potom už jako kněz- kaplan tři roky v Žarošicích a dva roky ve Velkém Meziříčí.

Nějaký náhled jste si už mohl udělat a tak je moje další otázka celkem jasná. Co se Vám otče líbí v Hlubokých Mašůvkách, co se Vám tu zdá spíše nedostatečné a jaké jsou vaše prvotní cíle?

Líbí se mi, že je zde poutní místo, které je živé, poutníci si k Panně Marii nachází cestu. Abych situaci více posoudil, musí uplynout ještě nějaký čas.

Možná máte nějakou představu o dlouhodobějším programu v prosazování víry a změn s ní souvisejících. Našlo by se něco takového?

Nemám ještě nic konkrétního. Každý ale musí sám více spolupracovat s Boží milostí, jak říkáme. Bez toho základu nic většího nevybudujeme.

Jaké byste měl prvotní poselství směrem ke zdejším farníkům i ostatním občanům obce?

Modlete se, choďte ke svátostem a všichni ať se snaží žít dobře, jak jim to půjde.

A nakonec otázka na tělo. Jak se Vám líbí organizace zdejších poutí (jistě jste jich v minulosti pár zažil) a co by se třeba dalo pozměnit po této stránce?

Organizace poutí je dobrá. Lidé mají svoje úkoly, které dobře zastávají. Do budoucna bude potřeba dalších spolupracovníků, ochotných k této velké službě poutníkům.

Všichni doufáme, že se otci Jaroslavovi bude v naší farnosti líbit a že ho zdejší služba Pánu Bohu plně naplní. Podle prvotních náznaků z řad obyvatel obce jeho obliba jde nahoru. Zveme všechny již začátkem září na již 375. měsíční pouť do Hlubokých Mašůvek.

Petr Grégr