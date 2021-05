Děkujeme Petru Grégrovi za fotky a pěkný tip na jarní vycházku na Znojemsku. Kde byl potok nebo řeka, tak bývaly odedávna mlýny. Dnes už svému účelu zpravidla neslouží, ale některé ještě stojí nebo po nich zbyla místní jména. Vydejte se je o víkendu objevovat.

Vycházka po Mylnářské stezce z Hlubokých Mašůvek do Plenkovic. | Foto: Petr Grégr

Naše nová procházka vedla zčásti po nové podobě cyklistické trasy Mlynářská stezka. A cože je to vlastně Mlynářská stezka? Je to nadregionální cyklotrasa, která ve své podobě z roku 2006 spojovala na 144 kilometrech Nové město na Moravě s Národním parkem Podyjí a měla za cíl podnítit majitele mlýnů otevřít se pro turisty, které do regionu přivede. Na té už jsme vlastně byli, když jsme navštívili hrádek Lapikus. Součástí této stezky je i Hlavatův mlýn i samota Bábovec, které najdeme právě nedaleko zříceniny.