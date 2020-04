Do úsílí podpořit zdravotníky a další lidi v první linii při současné epidemii nového typu koronaviru se zapojila také znojemská střední škola GPOA se svými 3D tiskárnami. Stovku štítů už vyrobili také hrušovanští rotariáni.

Ochranné štíty pro zdravotníky a další pracovníky v první linii při epidemii koronaviru tiskou v těchto dnech i 3D tiskárny znojemské GPOA. Foto: archiv školy | Foto: Deník / Martin Moštěk

Studenti ve škole sice nejsou, ale 3D tiskárny v budově GPOA ve Znojmě běží od rána do večera. Výrobu tolik potřebných ochranných štítů zajišťuje školní technik pro IT Pavel Novák. „Informace jsem získal na facebooku firmy Prusa Reserch. Používám 3D design, který tato firma vytvořila a poskytla volně ke stažení. Tisknu na dvou našich školních tiskárnách čelenky a úchyty, které se nasazují na umělohmotný list, což je vlastně průhledná podložka, která se kupuje běžně v papírnictví. Za den zvládnu udělat součástky na dvacet takových štítů. Vše tisknu v rámci komunitní skupiny 3D tiskem proti COVID-19 a ve spolupráci s panem Radimem Syslem. Od začátku minulého týdne už jsem jich na našich školních tiskárnách vyrobil více než 150 kusů. Celkově místní komunita dodala do oblasti Znojemska více než 400 kusů a stále tiskneme!“