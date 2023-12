Na prahu konce roku 2023 vrcholí gymnastická sezóna plná napětí a soutěžního ducha. Gymnastky a gymnasté z celé České republiky, včetně znojemských talentů, se scházejí na mistrovstvích a předvádějí své dovednosti. Zatímco v Ostravě excelují ženy v Extralize i nižších ligách, v Brně se mladí gymnasté ujímají svých výzev s neuvěřitelným odhodláním. Pro klub KSG Znojmo to nejsou jen závody, ale i příležitost k vyjádření vášně a vytrvalosti ve sportu, který milují.

Znojemské gymnastické talenty září na mistrovstvích České republiky | Foto: KSG Znojmo

Konec roku 2023 klepe na dveře a spolu s ním vrcholí i gymnastické soutěže. Každý víkend se gymnastky a gymnasté spolu schází, aby poměřili své síly a porovnali to, čemu se doposud naučili. A není toho právě málo. Napětí vzrůstá a nervozita je cítit na každém kroku. Adrenalin pociťují nejen závodnice a závodníci, ale ve velké míře i diváci, kteří si tuhle podívanou prostě nemohou nechat ujít. Ani znojemské gymnastky nezůstaly pozadu a spěchaly si vyhledat poslední volná místečka v hledišti dříve než sami přijdou na řadu. V Ostravě se totiž konalo Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice v Extralize, v I. lize a v II. lize, kde měl náš klub KSG Znojmo rovněž své zastoupení.

Vidět v akci na vlastní oči účastnici posledních OH v Tokiu Anetu Holasovou nebo naopak těch příštích v Paříži Soňu Artamonovou, to jsme si prostě nemohli nechat ujít. K vidění byly ale i další skvělé gymnastky. Nejlépe své gymnastické umění předvedly gymnastky z TJ Sokol Brno I s hvězdným obsazením: Soňa Artamonová, Vanesa Mašová, Klára Peterková a Alice Vlková, které se staly Mistryněmi ČR v Extralize. V jejich šlépějích šla i mladší děvčata TJ Sokol Brno, které získaly nejen titul Mistra ČR I. ligy, ale i 2. Vícemistra ČR, k čemuž nemalou měrou přispěla i hostující znojemská závodnice Veronika Kubošná a která navíc v soutěži jednotlivkyň obsadila 4. místo

Hendikepovaní sportovci si v Břežanech u Znojma užili Mikuláše i turnaj

V neděli závod pokračoval třemi sledy 24 kvalifikovaných družstev II. ligy, kam si v loňském roce vybojovala postup i naše děvčata a na krajském závodě svou připravenost k závodu potvrdila. Odhodlání bylo veliké, ale čekání na třetí sled únavné. Přesto se chtěla naše děvčata ukázat v tom nejlepším světle. Nejdříve nastoupila před rozhodčí na přeskoku, kde Hana Chlubná i Simona Molíková předvedly přemet s obratem 180 st. v 1. i v 2. letové fázi.

Náročnou cukuharou skrčmo se uvedla Julie Bedřichová a cukuharu schylmo přidala Karolina Mia Kováčová. Bohužel dotyk rukou při doskoku i pád do kotoulu znamenal vysokou srážku pro obě děvčata. Na bradlech se jako první předvedla "půjčená" Alexandra Václavíková, která zacvičila svou sestavu velmi čistě a bez zaváhání. Své sestavy bez větších chyb předvedla i Simona, Mia a Julka. To se bohužel nedá říci o cvičení na kladině, na které děvčata předváděla prvky velké obtížnosti i rozsahu, ale nedokázala se koncentrovat natolik, aby se nevyvarovala pádů. Přestože na prostných byla děvčata za své cvičení hodnocena vysokými známkami, již ztrátu z kladiny a přeskoku dohnat nedokázala. Celkově skončila na 23. místě v soutěži družstev. V jednotlivkyních skončila 49. Karolina Mia Kováčová, 50. Julie Bedřichová, 54. Simona Molíková a 115. Hana Chlubná ze 123 kvalifikovaných závodnic. Děkujeme za hostování Alexandře Václavíkové a její trenérce Kateřině Vlkové z TJ Sokol Brno I. Tento gymnastický závod nebyl jen o vítězství, ale i o vášni, vytrvalosti a odhodlání nejen všech závodnic, ale i všech trenérů. Každý tým i každá závodnice si zaslouží veliké uznání za svou práci a odhodlanost pro gymnastiku.

Hrůzostrašní krampusáci postrašili Znojmo. Podívejte se

Zatímco děvčata soutěžila v Ostravě, chlapci si to rozdali na MČR v Brně, kam se sjelo 71 nejmladších žáků VS 1. Mezi nimi i Robert Vala, který se celým šestibojem probojoval do TOP 10 a umístil se na krásném 9. místě. Ve VS 2 mladších žáků skončil na 11. místě Adam Hubert Kováč a 15. příčku obsadil Tobias Fučík. 11. místo vybojoval i náš nejstarší borec Benjamin Čuport v kategorii VS 2 starší žáci. I chlapcům patří stejně jako děvčatům velké poděkování za vzornou reprezentaci klubu KSG Znojmo i města Znojma na Mistrovství ČR. Přejeme všem našim závodníkům, ať se jim daří i na dalších pohárových soutěžích, které je ještě do konce roku čekají i na závodech v roce nadcházejícím, zvláště pak, ať se jim vyhýbají zranění a přistupují k tréninkům i závodům minimálně se stejným odhodláním jako doposud. Děkuji všem našim trenérům KSG Znojmo za veškerý čas, který tréninkům i závodům věnují a přeji hodně trpělivosti s našimi dětmi i nadále: Veronice Švarcové, Romaně Bedřichové, Renatě Kroupové, Pavle Kováčové, Heleně Vítoňové, Karolíně Vítoňové, Zuzaně Plačkové, Blance Maškové, Kateřině Škorové, Zuzaně Štanclové, Jiřímu Kostikovi a Robertu Valovi. Děkuji rovněž všem, kteří náš klub podporují a přispívají na naši činnost: město Znojmo, JM kraj, NSA, ČGF, OS ČUS Znojmo, SVČ Znojmo, ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo a v neposlední řadě všem rodičům, příbuzným a vůbec všem fanouškům sportovní gymnastiky.