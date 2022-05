20. dubna 2022 jsme oslavili třicet let našeho Okrašlovacího spolku v salonku „ReZtaurace“ v pivovarské restauraci na znojemském hradě. Bylo to tak proto, že právě zde v srpnu 1878 vznikl náš předchůdce, Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě. Při této příležitosti jsme poděkovali Otovi Boudovi, který do počátku letošního roku plných jedenáct let vedl náš spolek. Jeho zásluhy jsme zde ocenili a obdarovali ho vhodnými dary.