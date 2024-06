Třetí závod letošního 22. ročníku seriálu akci pod názvem Znojemský VZP CUP 2024 se uskuteční na Načeratickém kopci ve středu 12. června. Dostatečně velký prostor umožňuje připravit několik tratí pro všechny věkové kategorie.

Na závodníky v kategoriích žáci I, II a kadeti čeká technicky středně náročná trať. Menší děti ve věku čtyř až devíti let budou závodit v blízkosti prostoru startu a cíle. Nejmenší „závodníci“ děti do čtyř let na odrážedlech využijí tradičně malou rovnou část tratě.

Prezentace bude od 15.30 hodin u žlutého stanu a je možná do 15.55 hodin. Start nejmenších dětí je naplánovaný ve čtyři hodiny odpoledne a dále postupně dle kategorií.

Na výherce jednotlivých závodů a celého poháru čekají hodnotné ceny od partnerů. Další ceny dodává dlouholetý partner Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Partnerem seriálu je i Město Znojmo.

O pitný režim se postará sponzor pořádajícího Cyklo klubu Znojmo firma Pomona Těšetice s ochutnávkou zdravých moštů.

Další akcí je závod MUDr. Josefa Moudrého. Koná se v pátek 14. června v Mikulovicích. Pravidla, termíny akcí a další informace s ohledem k meteorologické situaci v den akce najdou zájemci na www.cykloklubznojmo.cz.