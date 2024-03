Úspěšný byl pro znojemské hasiče víkend předposlední březnový víkend. V sobotu se Jablonci nad Nisou v hale na Střelnici konala Jablonecká hala dorostu a v neděli pak dospělých. Jsou to v letošní sezóně první závody v běhu na 100m s překážkami a jediné v hale.

Znojemští hasiči byli úspěšní na Jablonecké hale. | Foto: Pavel Vlček

Na start se v sobotu postavilo celkem 602 dorostenců. V sobotu pak 171 mužů a žen. Znojemsko reprezentovali hasiči ze Skalice a Výrovic. Nejlépe se vedlo Michalovi Vespalcovi ze Skalice. 100 m s překážkami zvládl za 19,01 a svou kategorii mladší dorost ovládl. Druhé vítězství pro Znojemsko zajistila Eva Vlčková v kategorii střední dorostenky. Pro první místo si doběhla časem 18,02.

Eva se postavila v neděli také na start mezi ženami. Svůj běh zaběhla těsně pod 18 s za 17,95 a to ji vyneslo 8. místo. Dalšími účastnicemi byla Nikola Vespalcová a Nikol Vančurová, obě ze Skalice. Nikola soutěží za starší dorost a obsadila 13. místo s časem 19,72. Pro Nikol to byly první závody na 100m s překážkami. I když oba pokusy vypadaly nadějně, bohužel se nevyvarovala drobných chyb a skončila na 63. místě v kategorii mladší dorost. Takto velké závody s celorepublikovou účastí jsou nejen pro ni obrovské zkušenosti a motivace do dalších tréninků.

Ještě k víkendu 9. - 10. března. to v Jablonci nad Nisou soutěžili mladí hasiči. Jednalo se o první kolo Českého halového poháru. Znojemsko reprezentovali hasiči z Únanova a Výrovic. Zde jsou výsledky hasičů ze Znojemska. Starší žákyně: Natálie Hlávková 108., Tereza Fialová 246. a Viktorie Valdová 274. Všechny Únanov. Mladší žáci: Jan Mlejnek Výrovice 69. Místo. Mladší žákyně Nela Hlávková, Únanov 14. Anna Kopřivová, Výrovice 14., Ella Hotová 42. a Sára Tomášková 83. obě Únanov. Nela Hlávková časem 15,83 splnila limit pro účast na halovém MČR v běhu na 60 m, které se bude konat na podzim v Ostravě.

Na skupinové fotce zleva Nikol Vančurová, Nikola Vespalcová, Eva Vlčková a Michal Vespalec.