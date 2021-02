Být skaut znamená scházet se s kamarády - být spolu v klubovně i venku a v případě vodáků přidat ještě pádlo a vodu v jakékoli formě. Nic z toho není s krátkými mezerami už téměř rok možné a to je hlavně pro naše nejmladší členy strašně dlouhá doba. Proto skauti řádí s dětmi alespoň distančně - v rodinách jsou mamutí závody, zní řev šavlozubých tygrů a běhají strašidelní dinosauři.

Na plavčíky ve hře číhá například brachyosaurus. | Foto: archiv vodáckého oddílu Neptun

Plavčíci jsou předškoláci a mladší žáci (5-8 let) a u nich jde na schůzkách hlavně o společnou legraci. Na rozdíl od starších žáků pro ně prakticky nemá cenu připravovat online program. V tomhle věku mají hlavně dovádět spolu a ne koukat do monitoru. Ale skaut se nevzdává a skautský vedoucí už teprve ne. V září nastoupili plavčíci na cestu do pravěku a po vzoru hrdinů filmu Karla Zemana se vydali proti proudu řeky času do minulosti. Na pár možných schůzkách se daleko nedostali i začaly proto brzy plavčickým rodičům chodit emaily. V prvním herní plánek a pak jeden za druhým úkoly pro šikovné děti i hravé rodiny. Hned na začátku bylo potřeba potřeba najít pazourek a pak už to šlo jeden za druhým. Třeba takový úkol: