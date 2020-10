Znojemští vodní skauti vyrazili do Prahy. Závodili Přes tři jezy

Letošní 3 jezy jsou za námi. Byl to ročník se spoustou "poprvé", alespoň pokud my pamatujeme: Poprvé se nám cvakla posádka. Roveři se však zvládli zachránit bez cizí pomoci a dojeli do cíle. Navíc mají nejvíce fotek! Poprvé nám jela loď s provazem celou dobu ve vodě. Naše skautky nesmutní a už teď jsou odhodlané se příště dostat na bednu. - Poprvé jsme nezískali medaile. Nevadí! Zamakali jsme, užili si to a příští rok je mám v kapse.

Znojemští vodní skauti na závodu přes tři jezy na Vltavě v Praze. | Foto: archiv oddílu