Duše jako tanec. Pod tímto názvem se skrývá taneční show akademie Mighty Shake Znojmo, která proběhla ve spolupráci s MŠ, ZŠ a Praktickou školou Znojmo ve čtvrtek 11. května. Nemusí to být zrovna balet, i přesto může jít o skvělý zážitek. Pro někoho je totiž zřejmě nepředstavitelné, aby se na prkna, která znamenají svět, postavili tanečníci v teplácích a širokých mikinách.

Znojmo okouzlila show Duše jako tanec. Na pódiu se předvedlo 150 tanečníků | Video: Stanislav Nováček

Mezi tanečníky jsou Mighty Shake považovány za velmi originální taneční skupinu. Jejich soutěžní formace se vždy vyznačovaly netradičním přístupem, zaměřené na show a používání nejrůznějších velkolepých konstrukcí. Byl to průřez neobyčejným repertoárem, ale také představení nových složek z Hrušovan nad Jevišovkou a Zastávky u Brna. „Ve Znojmě působíme už 15 let, tančí u nás děti už od tří let, předškolní mládež, junioři i dospělí. Zapojeno je na 150 tanečníků. Spolupracujeme také s domovem mládeže Základní a Praktické školy na Horní České, jejich vystoupení je součástí naší show," přiblížil vedoucí skupiny Petr Velecký.

Znojemští hasiči na Českém poháru v Třebíči. Nela Jedličková nenašla konkurenci

Ve své tvorbě tanečníci využívají široké spektrum stylů. Není jim cizí street dance, jazz dance, společenské tance ani divadelní tvorba. Navíc kladou důraz na smysluplnost choreografií - každé pásmo má svůj příběh, což je do odlišuje od ostatních tanečních skupin. Sto padesát tanečníků se předvedlo ve dvou vystoupeních před zaplněným divadlem a právem sklidili za svůj výkon zasloužený potlesk.