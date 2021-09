Další událost pro školy i veřejnost nabízí muzeum už zítra kdy v rámci Dnů evropského dědictví připravuje ve venkovní expozici minoritského kláštera akci s názvem Do muzea přes překážky. Muzeum pak školám nabízí tematicky pestrou škálu edukačních programů k expozicím či výstavám. Školní rok 2021/2022 tedy Jihomoravské muzeum ve Znojmě úspěšně zahájilo, a tak doufejme, že slibný rozjezd opět nepřibrzdí vývoj pandemie a v muzeu bude po celý školní rok zase živo.

Hned druhý školní den navštívila muzeum téměř stovka studentů Gymnázia Polesného a GPOA, kteří se v programu svého adaptačního dne seznámili nejen s muzeem, ale také se znojemským archivem a knihovnou. Studenti zjistili, co v těchto paměťových a kulturních institucích mohou najít a jak jim pomohou během studia. Po celý den poznávali nejen chod jednotlivých organizací, ale také sebe navzájem, aby upevnili sociální vazby narušené v minulém školním roce pandemií.

Na začátku školního roku zavítali znoijemští studenti do muzea a do archivu. Žáci z přímětické školy poznávaly život Prokopa Diviše přímo v jeho památníku. | Foto: se svolením muzea

Po prázdninách se žákům znojemských základních i středních škol opět otevřely dveře muzea, které tentokrát spojilo své síly s archivem a knihovnou. Jak muzeum zahájilo nový školní rok? A co ještě plánuje? Zítra děti pozve do mueza přes překážky. Děkujeme Jihomoravskému muzeu za pěkný příspěvěk a fotky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.