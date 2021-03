Nedokážete si představit třeba keramiku online? U nás žádný problém! Z rukodělných kroužků na vás dále čeká tvoření pro všechny šikovné ruce. Dále s námi můžete vyzkoušet focení mobilem nebo dokonce navštívit cukrárnu. Dávku hudby dostanete díky kroužku keyboardu a kytary. Tanec ve všech svých podobách nabízejí akce zumba pro děti i starší, břišní tance pro dívky i ženy a pro úplně začátečníky s tancem přinášíme akci taneční základy. Fyzičku si můžete vylepšit díky našim sportovním akcím. Ano, opravdu se dá sportovat i online! Důkazem jsou akce jako ballový trénink, Posilovna pro teenagery, Sporťáček pro nejmenší atlety a pro malé jogíny nabízíme akci Jóga pro děti.

Technicky zaměřené děti jistě zaujme akce 3D tisku A 3D modelování Pokud víte, že vaše děti v budoucnu čekají talentové přijímací zkoušky, tak i pro ně máme dobrou zprávu. Online s námi můžete absolvovat přípravu na talentové zkoušky. Nebaví vás to doma? Rádi byste se dostali na čerstvý vzduch a zažili u toho i nějaké dobrodružství? Tak v tom případě jste na správné adrese, pokud si zvolíte naše outdoorové akce. S Průzkumníky vyrazíte na dobrodružné mise, kdy budete plnit úkoly na zadané trase a získávat za to odznaky. Kudy tudy s Márou je pak určeno pro rodinné týmy, které se po instruktáži vydají společně na předem vytyčenou trasu za dobrodružstvím. Pro více informací navštivte naše internetové stránky www.svcznojmo.cz, kde se také rovnou do těchto online akcí můžete přihlásit přes klientské centrum. Akce se platí vždy předem, ale jen na dané čtyři týdny. Na začátek aktivit se můžete připravit v posledním březnovém týdnu nebo po Velikonocích v prvním dubnovém týdnu. O zahájení budou účastníci vždy informováni vedoucími akce. Těšíme se na vás ONLINE a snad také již brzy v živém vysílání.

Tým SVČ Znojmo