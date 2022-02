Časté výpadky jsou tak hlavní příčinou, proč se na Dolní Moravě rozhodli poslat skupině ČEZ otevřený dopis. „V něm popisujeme neutěšený stav sítě na konkrétních příkladech. Posílení vysokého napětí je velmi důležitým aspektem pro všechny subjekty v širokém okolí,“ vysvětlil marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal.

V polovině ledna zde například museli celé středisko na dlouhé hodiny uzavřít, příčina byla na straně dodavatele energie.

„Pokud jsme mimo provoz, přicházíme o minimálně jeden milion korun denně. Náklady jsou však komplexnější a vyšší, protože provozujeme lanovky, restaurace, lyžařskou školu, půjčovny a mnoho atrakcí“ uvedl Drápal s tím, že takové částky v rozpočtu resortu pochopitelně chybí.

Podle Drápala je výpadek příjmů z důvodu extrémního počasí přirozený, nestabilita dodávek energie je však pro provozovatele obrovským problémem. Už na konci loňského roku instaloval ČEZ v Králíkách zařízení, jehož úkolem je stabilizovat napětí v rekreační oblasti Dolní Moravy. To je nezbytné především v období, kdy lyžařské areály zasněžují, čímž se zvyšuje odběr elektrické energie a kolísá napětí.

„Jakékoliv opatření vedoucí ke stabilizaci elektrické sítě samozřejmě vítáme,“ uvedl starosta obce Richard Novák. Problémy ale podle všeho v lokalitě přetrvávají.

Projekt na posílení sítě

Skupina ČEZ chce proto v řádu několika málo let investovat půl miliardy korun a zajistit tak spolehlivou dodávku energie. To pochopitelně vítají starostové přilehlých obcí. „Projekt na posílení sítě ČEZu v našem regionu nám byl představen už dříve. Tato investice je pro rozvoj regionu velmi významná,“ poznamenal starosta Králík Václav Kubín.

Podle mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové se v současné době projektuje trasa nového vedení k transformovně Králíky. „Zahájení staveb se předpokládá v roce 2025 a je podmíněno úspěšným majetkoprávním projednáním především trasy vedení 110 kV,“ uvedla Lapáčková Beránková. Vedení má totiž vést skrz některé obce a případný odkup pozemků může výstavbu významně zkomplikovat a pozdržet.

Nejen horská střediska a turistické destinace by se tak možná už do třech let mohla dočkat stabilnějších dodávek elektrické energie. „Nové vedení zvýší kapacitu sítě a výrazně omezí poruchovost,“ vysvětlila Lapáčková Beránková s tím, že vedení umožní také bezproblémové připojování nových zákazníků.