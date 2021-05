O úpravě nejtěžší překážky rozhodla v březnu expertní komise v reakci na smrt dalšího koně při poslední Velké pardubické.

„Úpravy jsou minimální, velikostní parametry skoku se takřka nezmění, akorát zmizí doskoková hrana, kde vzniká největší nebezpečí. Věříme, že po úpravě se vyhneme fatálním pádům. V případě, že kůň, jezdec nebo nešťastná náhoda způsobí, že kůň hranu nedoskočí, by neměl zaplatit cenou nejvyšší,“ obhajoval nutnost změny ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

V nejhlubší části bude příkop přisypán asi o 25 centimetrů. Proti změnám na Taxisu ale protestují mnozí žokejové, kteří dokonce sepsali prohlášení „Tak nám zabili Velkou pardubickou…“ a podle nichž úpravy dostih znehodnotí.

„S jistou porcí nadsázky lze snahu o takovéto zásahy do Velké pardubické přirovnat k názoru, že by nebylo špatné snížit výšku Mount Everestu na úroveň Řípu, Vysoké Tatry ‚zhoblovat‘ na mnohem méně náročnou a povlovnější Českomoravskou vrchovinu nebo rychlost, které dosahují jezdci Formule 1, omezit na 50 kilometrů za hodinu a Velkou cenu Monaka raději ještě o 10 kilometrů nižší,“ píše se v prohlášení, jež mimo jiné podepsal čtyřnásobný vítěz Václav Chaloupka, trojnásobný šampion Pavel Liebich nebo trenér Čestmír Olehla, který připravoval vítězného Železníka, a další osobnosti Velké pardubické.

Bezpečnější dostihy

Přesto se Dostihový spolek pustí do úpravy slavné překážky, a to hned jakmile to počasí a povrch dovolí. Technika by tak na dráhu měla vjet nejspíše v červenci. „Musíme si uvědomit, že doby, kdy tu tito signatáři překonávali nejtěžší dostih kontinentu, jsou pryč. Chodily nám sem desetitisíce lidí, kteří byli ochotni akceptovat i tu míru nebezpečí a fatalitu, která to doprovázela. Dnes je jiná společenská situace a kromě desetitisíců návštěvníků máme i miliony diváků u obrazovek. To musíme respektovat,“ vysvětlil Müller.

Mnozí žokejové ale změnu vítají, mezi nimi je například i vítěz Velké pardubické Jan Kratochvíl, jehož kůň Sottovento při loňském dostihu po pádu na Taxisu zemřel.

„Mělo by se dělat vše pro to, aby byly dostihy bezpečnější a ubylo fatálních úrazů. Chápu i bývalé žokeje, kteří jezdili v době, kdy byl Taxis v původních rozměrech, v dnešní době se ale dostihy zrychlují, takže se překážky musí upravovat,“ řekl Kratochvíl, podle něhož se nejedná o zásah do tradice dostihu. „Velká pardubická je takový pojem, že drobná úprava jedné překážky to změnit nemůže,“ dodal.