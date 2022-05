„Jde o jediné místo v západních Čechách, kde film natáčíme. Toto místo jsme vybrali kvůli jeho jedinečnosti, je kouzelné, jako z pohádky. Je ale postavené na černo, řešili jsme to i s místními orgány, že je v pořádku, že to spálíme. Jestli to někoho mrzí, omlouvám se, ale chatka by se zbourala stejně, takto aspoň bude navždy připomenuta skrze film,“ řekl Deníku producent snímku Tomáš Michálek.