Oprava vyjde přibližně na milion korun. Aby nemuselo město platit opravu památky samo, zažádá o dotace zřejmě hned ve třech směrech. Z ministerstva kultury, ministerstva zemědělství a od Libereckého kraje. Pokud by všechny žádosti dopadly kladně, město ze své kasy možná nezaplatí vůbec nic. Na opravu kaple totiž běží veřejná sbírka, na transparentním účtu je nyní více než 220 tisíc korun. „To by pokrylo spoluúčast a ještě by zbylo na další opravy kaple,“ vysvětlil Čech.

Podle prvotních informací by mohla rekonstrukce střechy, k níž by kvůli havarijnímu stavu mělo dojít ještě letos, proběhnout relativně rychle. Nová konstrukce střechy by měla být smontována na zemi a poté jeřábem vyzvednuta a ukotvena na stavbě. „Nemělo by to být složité, je ale potřeba zaplatit práci jeřábu,“ doplnil Čech.

S obnovou kaple začalo město v uplynulých letech. Radnice financovala především materiál, gró práce provedli místní obyvatelé dobrovolně. Kameník Ivan Kunetka zrestauroval rozpadající se pískovcové oplocení, harrachovský umělecký kovář Jan Krajčovič renovoval kovové části plotu a vrátek. Okolo kaple byly osázeny ještě nové okrasné porosty a ke kapli přibyly odpočinkové lavičky.

Další etapa rekonstrukce byla plánována na letošní rok. „Rádi bychom zrestaurovali historické vchodové dveře, dřevěnou věžičku, opravili pod střechou opadanou omítku, propadlou podlahu v interiéru kaple, vitrážové okno svaté Anny a zasklili historický skleněný oltář tak, aby mohl být vnitřní prostor kaple zcela zpřístupněn veřejnosti,“ přiblížila předsedkyně komise cestovního ruchu a kultury harrachovské radnice Lucie Nováková. Záleží ale na tom, kolik bude stát rekonstrukce střechy a zda zbudou peníze na další práce.

Uvažuje se také o celkovém zpřístupnění kaple tak, aby se návštěvníci mohli více přiblížit k historickému skleněnému oltáři, který je jediný na světě. Již od začátku roku 2021 probíhá účelová sbírka na pokrytí právě těchto prací, na rekonstrukci a vybavení vnitřních a vnějších prostor kaple svaté Alžběty, a to včetně jejího okolí. Číslo účtu je 030031-1263085389/0800.

Dřevěná kaplička vznikla v 18. století

Kaplička svaté Alžběty stála v původní, dřevěné podobě na stejném místě již od 18. století. Její místo před sklárnou není náhodné. Kapličku nechala vystavět Anna Elisabeth Mullerová, manželka ředitele sklárny. Původní kaple přestala sloužit svému účelu po zbudování kostela svatého Václava v Harrachově v roce 1786 a postupně zanikla.

Nová kaple z přitesaného lomového kamene byla postavena hrabětem Janem Harrachem v roce 1901 a vysvěcena v roce 1902. Je vystavěna v novogotickém slohu, má bohatě zdobená vitrážová okna z roku 1901. Nad pískovcovým, výrazně předsunutým portálem, je reliéf patronky kaple svaté Alžběty a znak rodu Harrachů.

Kaple se pyšní hned několika unikáty. Vysokou jehlancovou střechu zdobí tři vikýře a lucerna s unikátním funkčním skleněným zvonem, vysokým 50 centimetrů a vážícím 10 kilogramů, se srdcem ze dřeva potaženého kůží, který ve zdejší sklárně v roce 1916 odlil Julius Klinger. Uvnitř kaple je obdivovaný benátský oltář ze zrcadel dovezený z Itálie, jediný svého druhu v Česku.