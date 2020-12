„Je to tragédie. Nejhorší na tom jsou ty odporné komentáře lidí na internetu, ve zprávách, kteří té poraněné ženě nadávají,“ řekla žena, která na farmě pracuje. Kvůli choulostivé záležitosti si nepřála být jmenována. Nebylo jí vůbec do řeči.

Komentáře v internetových médiích totiž po zveřejnění neštěstí zaplavily stovky nadávek a výsměchů 66leté ženě, které se neštěstí stalo. Několik serverů dokonce diskuze kvůli jejich vulgárnímu a hanlivému charakteru namířenému proti oběti zcela stáhlo. Většina příspěvků je skutečně nepublikovatelná.

Lehkovážné chování

Na farmě má poraněná žena ustájeného koně a pravidelně sem dojíždí, s majiteli se podle dostupných informací dobře zná. Není však jejich příbuznou, jak vyplývalo z prvních informací. V pondělí při procházce se svou dospělou neteří strčila ruku přes mříže do zabezpečeného výběhu tygra bengálského, ačkoliv ji před tím majitel podle policie už dříve několikrát varoval. Chtěla si zvíře pohladit, šelmě se to ale nelíbilo a zaútočila. Majitel u incidentu nebyl. V ohlasech na sociálních sítích to poté neschytala chovná stanice, ale právě lehkovážná žena.

Poraněná skončila v hradecké fakultní nemocnici. „Utrpěla závažné poranění horní poloviny těla. Pacientce jsme podali léky proti bolesti a ve stabilizovaném stavu převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ potvrdil mluvčí zdravotnických záchranářů Aleš Malý. Lékaři se nyní ženě snaží zachránit aspoň zbytek ruky.

Událost řeší i kriminalisté, ale provozovatelé chovné stanice nemají strach z postihu. Nemyslí si, že by něco porušili nebo zanedbali. „Žena si na statku, kde má její příbuzná ustájené koně, chtěla pohladit tygra v zamřížovaném výběhu. Byla přitom několikrát upozorňována, že to dělat nemá,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Chovná stanice

Farma není veřejnou minizoo, nýbrž chovnou stanicí. Podle svých internetových stránek však přesto nabízí prohlídku šelem v bezprostřední blízkosti s průvodcem a výkladem, včetně dárkových poukazů. Rovněž také inzeruje možnost svezení na koních.

Majitel tygra, Roman Kreizl, se chovem šelem zabývá 20 let. Začínal s rysem ostrovidem, postupně přibyli lvi, pumy americké, karakaly, rysy, servali, lvi, tygři a levharti. Ve Chvojenci se Kreizlova farma těší podle slov starostky obce Jaroslavy Píšové velké oblibě, místní velmi dobře vycházejí i se samotným majitelem. Jeho statek je prý neodmyslitelnou součástí vesnice.

„Byla to nešťastná událost. Pan majitel je ve vesnici oblíbený člověk a s jeho chovnou stanicí nebyly nikdy žádné problémy,“ dodala starostka.