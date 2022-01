Paní Jana je věková kategorie 50 plus. Teprve nedávno přešla z tlačítkového mobilu na dotykový. Vybírala si operátora podle cen volání a sms. Žádné jiné služby nepotřebuje, nechce a nevyužívá. O m-platbách nikdy neslyšela. Proč by měla platit mobilem, když má účet v bance a umí na internetu zadávat příkazy k platbám?

Ahoj, pošli mi svoje číslo

Paní Jana zrovna sledovala facebookovou stránku o zvířatech a komunikovala se třemi přáteli současně, když se jí přes Messenger ozvala kamarádka Maruška. Léta se neviděly. Místo úvodních slov Maruška poslala pár smajlíků, jak už to mezi facebookovými přáteli chodí. „Ahoj, můžeš mi dát telefonní číslo na mobil?,“ poprosila Maruška.

„Copak mi asi chce?,“ zvědavá Jana číslo hned poslala. Čekala, že jí kamarádka obratem zavolá. Místo volání Maruška pokračovala v Messengeru: „Přijdou ti zprávy, kódy v nich mi napiš. Oki?,“ pokračovala Maruška.

„Jaké kódy, proč by někdo zrovna mě posílal kódy? Copak Maruška nemá svůj mobil?“ divila se Jana.

To není platba, věř mi

Janě přerušilo tok myšlenek pípnutí mobilu. Přišla sms s kódem a upozorněním, že se jedná o m-platbu. „Hihihi, to není platba. Věř mi. Neměj obavy, tobě za to peníze nestrhnou. Je to reklama! Odpovědnost je na mě,“ psala kamarádka Maruška v Messengeru a doplnila vzkaz srdíčky.

„Raději mi to vysvětli, ať nepřijdu o všechny prachy,“ probudila se v Janě opatrnost.

„S přáteli soutěžím v jedné soutěži. Ten kdo vyhraje, toho vezmou na jídlo,“ odpověděla Maruška. „Každou chvíli někdo shání hlasy kamarádů do Zlatého slavíka nebo do soutěže o nejkrásnější stromeček. Takže Maruška už taky soutěží,“ pomyslela si Jana.

Varovné signály: divná čeština

Kdyby Jana četla pozorněji, mohla si všimnout, že Maruška chvílemi používá obraty jako překladač nebo automat. „Prosím rychle poslat 6 číslic sms kod? Vodafone sms kopie prosím?“ Tak by to asi skutečná Maruška nepsala. S dalším kódem už přišlo Janě upozornění, že jí operátor ve vyúčtování odepíše 600 korun. Pak dalších 800.

„Maruška“ ji uklidnila spoustou smajlíků a gratulaci, že právě vyhrála 2000 korun „z bezplatné nákupní kampaně pořádané prodejnou Adidas.“ „Jaká prodejna? Nevím o co jde? O nákup něčeho od Adidas?“ znejistěla Jana, která při svému vkusu rozhodně nepotřebuje značkové sportovní kecky.

„Všichni přátelé toho využili. Potřebuji kartu, která vám pošle hotovost v hotovosti. Vaše bankovní karta máte? Vyžadováno pro převod peněz,“ argumentovala „Maruška“, která se už ani nesnažila moc předstírat, že čeština je její mateřský jazyk.

Operátor: neřekneme, kam jsme peníze poslali

To už Janě došla trpělivost. Podívala se na stránky Vodafone na svůj účet za telefon. Dozvěděla se, že z jejího telefonního účtu právě odešlo 1700 korun „třetí straně“. Napsala „Marušce“ na Messenger naštvaný vzkaz a vytočila zákaznickou linku svého operátora. Tam se poprvé v životě dozvěděla, že její tarif zahrnuje také m-platbu.

Ta jí umožňuje platit za zboží nebo služby mobilem. Telefonní číslo bude fungovat úplně stejně jako platební karta, jen místo PINU musí zadat kód ze SMS zprávy. Jana si okamžitě nechala nevyžádanou neznámou službu m-platby zablokovat.

Dozvěděla se, že Vodafone nemůže již odeslané (ukradené) peníze vrátit, ani jí nemůže sdělit kdo je v této transakci „třetí strana“ neboli účet zloděje. Snad se okradená paní Jana podrobnosti o krádeži dozví ve vyúčtování, tedy za měsíc.

Jak se zloděj přestrojil za kamarádku?

Co musí zloděj umět, aby se při komunikaci s vámi mohl vydávat za „kamarádku Marušku“? Někdy ze skutečného profilu skutečného člověka převezme fotografie a vytvoří z nich falešný facebookový účet. Stačí pozměnit jméno, takže na falešném profilu je třeba „Maruš“ místo Maruška.

Pak už stačí přes Messenger rozesílat smajlíky facebookovým přátelům a lovit hejla vhodného k oškubání.

Druhou možností je ukrást skutečné Marušce její skutečný facebookový profil. K tomu se používá trik “Na tom videu jsi ty?” Někdo vám pošle tuto větu s odkazem na zdánlivé video. Zvědavost vám nedá. Moc si chcete video přehrát, ale nejdřív musíte na falešné stránce napsat své přihlašovací údaje. Od této chvíle neznámí šmejdi ovládají váš facebook. Mohou se za vás vydávat na Messengeru. Mohou vaším jménem požadovat od vašich přátel třeba telefonní číslo a kódy pro m-platbu.

Geniálně jednoduché

Geniálně jednoduchý podvod. M-platby nabízí většina operátorů na českém trhu. Vysoké procento jejich zákazníků vůbec netuší, že takovou službu má v tarifu společně s balíčky sms, volání a dat. Tyto podvody fungují minimálně pět let. Je to dostatečně dlouhá doba, aby provozovatelé sociálních sítí a mobilní operátoři začali přemýšlet nad zvýšením bezpečnosti svých klientů?