V metru ubyly miliony cestujících. Praha se dál snaží, aby byla MHD bezpečná

V pražském metru od letošního září ubylo několik milionů cestujících. Zatímco v září jich bylo přes 18,9 milionu, v říjnu to bylo necelých 13,5 milionu. V období od 1. do 18. listopadu jelo metrem asi 5,5 milionu lidí, proti stejnému období v říjnu to bylo o 3,6 milionu a proti září o 6,8 milionu lidí méně. Proti stejnému období loni v listopadu to je letos úbytek zhruba 12 milionů cestujících.

Metro v době koronaviru. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

Vyplývá to z dokumentu pražského dopravního podniku (DPP), který má ČTK k dispozici. Výpadek na jízdném předpokládá DPP letos přes jednu miliardu korun. „Tento týden, po několika týdnech stagnace počtu cestujících, však dochází k jejich nárůstu. Doufáme, že tento trend půjde i dál. Děláme vše proto, aby se naši cestující v městské hromadné dopravě cítili bezpečně,“ řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě). Reálný počet cestujících dopravní podnik počítá tak, že vezme zaznamenané vstupy a výstupy – takzvaný obrat – a číslo vydělí dvěma. Zatímco sčítače v metru zaznamenaly 1. listopadu 131 421 nástupů, 128 751 výstupů a celkový obrat byl 260 172 lidí, tak v pondělí 16. listopadu to bylo 378 798 nástupů, 376 935 výstupů a obrat 755 733. Nejvyšší obrat byl zaznamenán ve středu 18. listopadu, a to 906 613, tedy 454 885 nástupů a 451 728 výstupů. Cestující naštvala „tajná zkouška“ omezení metra. Do vedení Prahy se pustila ODS Přečíst článek › V září využilo metro za celý měsíc 18,9 milionu cestujících. Následně jejich počet v říjnu klesl o necelých 5,5 milionu. Největší úbytek nastal po zákazu vycházení po 21:00, který byl zaveden od 28. října. Letos za celý říjen tak využilo metro celkem 13 436 067 cestujících, zatímco v loňském říjnu to bylo téměř 32 milionů cestujících, tedy asi 2,4krát meziročně více. Cestující stráví v MHD 15 až 30 minut Jednotlivá cesta v MHD trvá cestujícímu v průměru zhruba 15 minut, těm co přestupují a kombinují různé dopravní prostředky asi 30 minut. „Při dodržování základních hygienických pravidel jako nošení roušek je 15 nebo 30 minut podle nejrůznějších světových studií velmi krátká expoziční doba, a pravděpodobnost nákazy covid-19 je proto v MHD velmi nízká. MHD v podobě, ve které jezdí, je tedy naprosto bezpečná,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková. Provoz MHD byl již letos v březnu na začátku pandemie omezen. Kromě upravených jízdních řádů stále platí v Praze zákaz nástupu předními dveřmi nebo je zrušený prodej jízdenek u řidičů městských autobusů. Všichni cestující musí mít v MHD zakrytý nos a ústa, a to i na zastávkách. Samotný dopravní podnik očekává kvůli poklesu cestujících propad tržeb asi 1,2 miliardy korun. Ročně na jízdném DPP utrží několik miliard korun. Na jeho provoz pak magistrát dává ročně asi 14 miliard korun. V celé MHD pak magistrát očekává letošní propad kvůli koronaviru zhruba 1,6 miliardy. Přesto radní pro dopravu Scheinherr na poslední zasedání zastupitelstva řekl, že zvyšování cen jízdného není na pořadu dne. Fakt Kocourkov! Zaplatíte nám taxi? Cestující se zlobí kvůli omezení MHD v Praze Přečíst článek ›

Autor: ČTK