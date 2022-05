Někde není uhlí, jinde brikety. Mnohé uhelné sklady mají napilno

Uhelné sklady na Kutnohorsku se v těchto dnech nezastaví. Zatímco v minulých letech to bylo proto, že byly slevy, teď je to proto, že se lidé chtějí předzásobit kvůli situaci na trhu s plynem a energiemi. Někde není uhlí, jinde brikety. Co je ale shodné pro všechny prodejce jsou ceny: pravidelných jarních slev se zákazníci dočkají jen stěží.

Ilustrační foto. | Foto: Miloslav Čermák

V Uhelných skladech Malešov nyní čekají, až skončí odstávka v dolech Bílina, odkud uhlí berou. Zákazníky neodmítají, ti ale musí být trpěliví. „V dolech měli teď tři týdny odstávku a čekáme, až uhlí navezou. Lidé si tak musí počkat. Od čtvrtka 5. května mají začít těžit a máme objednáno,“ uvedl zaměstnanec prodejního skladu v Malešově. Zdejší uhelné sklady patří spíše k těm menším, přesto své věrné zákazníky mají. Někteří jsou ochotní na dodávku počkat, jiní si prý uhlí seženou jinde. Čeká se tři měsíce. Lidé se začínají zásobovat dřívím na zimu, ceny letí nahoru „Příští týden dorazí dvě fůry uhlí, na ně čeká deset zákazníků. Uhlí rozvezu a objednáváme další. Čekací doby se ale prodlužují. Když si chce teď někdo u nás objednat uhlí, tak ho samozřejmě neodmítneme, ale musí počkat, až na něj přijde řada. Vždycky jsme v dubnu a květnu měli slevy a lidé tak hodně objednávali. Letos nejsou, ale lidé se chtějí předzásobit, tak objednávají také ve velkém,“ popsal situaci zaměstnanec malešovských uhelných skladů. Delší čekací lhůty Na dodávku čekají také ve skladech Koramo Suchdol. Uhlí si zákazníci objednat mohou, dodávku však očekávají zhruba až v polovině května. Na skladě teď mají pouze takzvaný Ořech dvojku, jehož cena nyní je 515 korun za metrák. Jestliže prý ale zdraží v dolech, budou prodejní cenu muset zvýšit. To sklady v Unikomu jsou o poznání větší a na okrese mají hned několik středisek, v Čáslavi Zbraslavicích, Uhlířských Janovicích – a také v Přelouči za hranicí okresu. Čekací doby jsou tady sice stejné jako loni, ceny jsou ale někde jinde. „Jsou vyšší než tomu bylo loni. Středisko v Janovicích má tyhle měsíce hektičtější. Uhlí ale na skladě máme a dokud bude dodávka z dolů, uhlí bude,“ uvedla hlavní ekonomka Unikomu Jiřina Radovnická. Výhodné nákupy. Čechům se vyplatí zajet do Polska, ušetří i čtvrtinu Metrák hnědého uhlí se zde nyní pohybuje od 544 korun za kostku, za černé uhlí je to 862 korun, ořech dvojka vyjde na 523 korun za metrák. „Dříve lidé odebírali spíše menší množství a plynule v čase. Teď mají třeba už nakoupeno a ještě chtějí dokoupit, předzásobit se na budoucí topnou sezonu. Dost zákazníků také přechází zpátky na uhlí a není se co divit, ceny energií jsou tak nahoře, že mnohé rodiny si to nemohou zkrátka dovolit. Vím, že některé vyjde vytápění plynem nyní až na 80 tisíc za rok,“ řekla ekonomka. Podle Radovnické měli ve skladech problémy s dodávkou briket. „Je to z toho důvodu, že je vyráběla Ukrajina. Teď se nevyrábějí ty největší velikosti, jen ty menší,“ dodala. U prodejce Uhlí Doležal jsou nyní ceny: kostka 541 Kč/q, Ořech 1 531 Kč/q a Ořech 2 521 Kč/q.

