Útočník byl zadržen ve středu dopoledne a při výslechu se kriminalistům přiznal nejen k tomuto skutku, ale i k dalšímu loupežnému přepadení a jiným majetkovým trestným činům. Jeho motivem měla být touha vrátit se zpět do vězení, kde v minulosti už několikrát pobýval.

Muž v úterý 11. května pozdě večer vnikl do budovy nemocnice otevřeným oknem v přízemí. Vstupní dveře do budovy byly zamčené. Na chodbě si pak počkal na procházející sestru, kterou zezadu udeřil lopatou do hlavy.

Devětapadesátiletá sestra je v nemocnici hospitalizována s tržnou ránou na hlavě.