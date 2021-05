O tom, že se opravdu nezalekne před ničím, svědčí i jeho nový projekt. Společně se svým trasérem Markem Peterkou chce zdolat na dvojkole neuvěřitelných 3 383 kilometrů. Pokud se mu to podaří, bude prvním nevidomým sportovcem z Česka, kterému se podaří zdolat Tour de France. „Plánovali jsme to zhruba už rok. Když jsme byli s trasérem Markem v Ománu na soustředění mluvil jsem o tom, že bych někdy chtěl na kole projet celou Evropu. A tak vznikl nápad na Tour de France ve tmě,“ vysvětluje Ondřej Zmeškal.

Svůj plán navíc spojil s dobrou věcí. „Chtěl jsem pomoci i dalším dětem. Naše Tour de France je ve spojení s nadací Světluška. Chci spustit sbírku, která bude doprovázet moje putování. Měl jsem podobné spojení, i když jsem běžel napříč celou Českou republikou,“ říká sportovec.

Na náročný cyklistický závod se připravují s trasérem již nyní. „Kvůli epidemii se vše zavřelo a nemohl jsem mít takové triatlonové tréninky, jaké bych potřeboval. Tím, že se většina závodů zrušila, mohl jsem začít s cyklistikou. Denně jezdím zhruba okolo pěti hodin na trenažéru. Zima byla dlouhá, ale už začínáme jezdit i na dvojkole venku, abychom si na to zvykli,“ popisuje svůj trénink Ondřej Zmeškal.

Zdroj: Youtube

Tour de France v číslech

- měří 3 383 kilometrů

- nejdelší etapa měří 248 kilometrů

- nejkratší 27 kilometrů

- závod se jede21 dní

- mezi nimi jsou pouhé 2 dny volna

- trať je z poloviny rovinatá, z poloviny kopcovitá a hornatá

- Ondřej bude možná prvním nevidomým Čechem, který trať pokoří

Zdroj: Ondřej Zmeškal

Dvojkolo řídí Ondřejův trasér a kamarád Marek. „Trasér sedí vepředu. Pro něj je to náročnější, protože to kolo je těžší a celkově na něm jede i větší váha. Při jízdě musí přemýšlet, jak si nadjet do zatáčky nebo brzdit. Já sedím vzadu a musím pořádně šlapat,“ usmívá se sportovec z Třebíčska.

Na otázku, co by měl mít dobrý trasér za vlastnosti má Ondra pohotovou odpověď. „Při jízdě na dvojkole musí umět dobře šlapat, abych tolik nemusel šlapat já vzadu,“ rozesměje se. Zároveň ale dodává, že sport s nevidomým člověkem není tak složitý, jak by se na první pohled mohlo zdát.

„V začátcích je to sice nejisté, lidé se poznávají, ale pokud mají empatii, jde to snadno. Je to o sžití dvou. Třeba při běhu máme s Markem signály, jak si dát pozor na překážky nebo jak běžet. Když spolu běžíme při světových pohárech, tak často moc nemluvíme. Já to zvládnu vyčíst z jeho pohybu a z toho, jak reaguje,“ poodhaluje.

Crowfundingová kampaň

Kdo by chtěl Ondru na cestě na Tour de France podpořit, může přispět do crowfundingové kampaně, která nabízí nejrůznější odměny. Lidé tak kromě dobrého pocitu mohou získat i netradiční zážitky od knihy, která vznikne z cyklistického závodu, přes piknik nebo společnou jízdu na dvojkole s Ondrou. „Od dárců máme pozitivní ohlasy, drží nám moc palce a těší se, co bude dál,“ dodává Ondřej Zmeškal. Do středy vybrali lidé ve sbírce pro Ondřejovu Tour de France ve tmě více než šestašedesát tisíc korun.

V jeho cestě na Tour de France jej podpoří i kraj Vysočina a město Třebíč. „Ondřej Zmeškal je důkazem toho, že když člověk opravdu něco chce a je dost vytrvalý, mohou se mu splnit sny. Budu Ondřejovi držet palce, aby se jemu i jeho parťákovi podařilo slavný francouzský závod zdárně dokončit a v co nejlepším čase. Celá Vysočina bude určitě fandit,“ komentuje krajský radní Jan Břížďala.