Když si s vámi usměvavá Zuzanka povídá on-line, nebo ji zahlédnete sedět ve školní lavici, ničím se neliší od svých vrstevníků. Její na první pohled skryté fyzické limity se projeví, až když si potřebuje dojít do školní jídelny, nebo si odskočit na toaletu. Tehdy se dívenka z Plzeňska neobejde bez pomoci.

Devítiletá Zuzanka trpí dětskou mozkovou obrnou – spastickou diparézou. Na terapii, která by jí mohla pomoct k tomu, aby mohla jednou sama chodit, může přispět každý díky projektu Patron dětí. | Foto: archiv rodiny

Krásná, nadprůměrně inteligentní, rodiči toužebně očekávaná holčička spěchala na svět tak překotně, že se narodila už ve 34. týdnu těhotenství. To do té doby probíhalo zcela bezproblémově a nic nenaznačovalo, že by se měly vyskytnout nějaké problémy.