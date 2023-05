Myčka na nádobí je příjemnou úsporou času, který bychom jinak strávili s rukama ve dřezu a saponátu. Špinavé nádobí se do myčky postupně ukládá, takže v kuchyni je pořádek, a když je plná, umyje všechno najednou. Ale aby byla myčka skutečně spolehlivým pomocníkem, je potřeba dodržovat jistá pravidla a věnovat jí trochu péče. Pokud myčku zanedbáváme, může být výsledkem špatně umyté nádobí v zapáchajícím přístroji. Je dobré vědět, proč je nádobí z myčky špinavé nebo šedivé a jak se případného zápachu z myčky zbavit.

Pokud péči o myčku zanedbáme, může být výsledkem špatně umyté nádobí v zapáchajícím přístroji. | Foto: Shutterstock

K tomu, aby odvedla dobrou práci, myčka potřebuje, abychom do ní dali jen nádobí, které do ní patří, správně je naskládali, použili vhodné mycí prostředky i adekvátní program, a dbali na to, aby bylo její zařízení čisté. Že jsou tyto zásady všeobecně známé? To je pravda, ale i přesto je domácností, které řeší problémy s myčkou, stále dost.

„Pravidelně měníte olej v autě. Každé jaro vylaďujete svou sekačku. Vaše myčka je stroj stejně jako vaše auto a sekačka na trávu, takže by se o ni také mělo pečovat,“ připomíná web Cascade.

Jak se starat o myčku:

Sedm věcí, ve kterých lidé v péči o myčku chybují a tipy na řešení:

1. nezměkčují tvrdou vodu, usazeniny pak zanášejí jednotlivé části myčky

Řešení: pravidelně doplňujte sůl do myčky

2. nečistí ramena myčky. V malých otvorech se postupně usazují nečistoty a uchycují se na nádobí

Řešení: používejte pravidelně čistič myčky, případně otočná ramena vytáhněte a umyjte je proudem vody

3. dávají do myčky nádobí, které se může rozlomit a myčku poškodit, protože například během mytí zablokuje otáčivá ramena

Řešení: pečlivě prostudujte návody na použití plastových misek i jiného nádobí. Výrobce uvádí, zda je nádobí do myčky vhodné

4. používají nesprávný program mytí. Tím se zvyšuje spotřeba energie i vody a nádobí často zůstává špinavé

Řešení: v návodu k myčce si prostudujte, jak používat jednotlivé programy. Může vám to ušetřit zbytečné opakované mytí a jindy zase vodu i energii.

Pokud už vytištěný návod k myčce nemáte, většinou se dá najít celý návod přesně k vaší myčce na internetu. Stačí zadat typ vaší myčky a heslo návod.



5. nepřidávají leštidlo. Nádobí zůstává mírně zapatlané a někdy je po dokončení mycího programu mokré

Řešení: řešení je v tomto případě nasnadě. Používejte leštidlo nebo mycí přípravek, který složky leštidla obsahuje. Důležité je ale pochopit, že leštidlo obsahuje povrchově aktivní látky, které přispívají k čištění, ale navíc snižují povrchové napětí vody, takže voda se snáze odlepí od talířů. To napomáhá při sušení a také zabraňuje skvrnám na skle.

6. dávají do myčky silně znečištěné nádobí se zbytky jídla, které rychle zanáší filtr, nebo naopak nádobí předmyté, takže zbytečně plýtvají energií.

Řešení: zbytky stačí z nádobí před naskládáním do myčky mechanicky odstranit.

7. zanedbávají pravidelné čištění myčky. Přístroj pak páchne a nádobí je špatně umyté.

Řešení: pravidelně čistěte celou myčku včetně filtru. MInimálně čtyřikrát ročně vyčistěte celou myčku speciálním přípravkem nebo využijte samočisticí program.

Aby myčka nezčernala

Prvním pravidlem je dávat do myčky jen to nádobí, které do ní patří. Některé druhy nádobí myčka poškodí nebo znehodnotí, jiné poškodí samotnou myčku. Například nádobí nebo pomůcky ze dřeva či plastu do sebe v myčce natáhnou chemikálie z mycích prostředků, a potom je uvolňují do potravin. Krabičky z tenkého plastu se mohou horkem zkroutit a dřevěné nádobí může praskat.

I když je možné dávat do myčky nože, pořád platí, že se v ní nože ztupí. Odborníci upozorňují, že některé nože už se postupem času nedají nabrousit. A pokud mají lepenou nebo dřevěnou rukojeť, riskujete, že může v myčce prasknout nebo se může od kovové části oddělit.

Do myčky nedávejte ani škrabky nebo ostrá struhadla, tupí se také.

Ani teflonovému povrchu pánví a hrnců pobyt v myčce neprospívá, jejich životnost by se tak mohla snížit. „Sice to po prvním umytí nemusí být vidět, ale postupně se teflon poškozuje, začnou se na něm připalovat připravované pokrmy a ve finále se začne odlupovat,“ varuje český výrobce myček.

Do myčky nepatří ani hliníkové a stříbrné nádobí. Může v ní zčernat a černé usazeniny pak mohou ulpívat i na ostatních kusech nádobí, koších a uvnitř myčky. Je také dobré mít na paměti, že starožitné ozdobné nádobí a skleničky rozhodně nikdy nebyly určeny pro mytí v myčce a mohly by se v ní zničit.

Bez zbytků i bez předmývání

Dávat do myčky silně znečištěné nádobí se zbytky jídla, nebo naopak nádobí předmyté je hloupost. Nádobí není nutné ručně předmývat. Tento krok je podle odborníků zbytečný: věnujete mu mnoho času a spotřebujete zbytečně další vodu a energii.

„Nádobí vkládané do myčky však zbavte zbytků jídla – postačí mechanické odstranění zbytků. Zejména dbejte, aby se do myčky nedostaly například části slupek z citrusů, kosti a podobné zbytky. S nimi si myčka neporadí a tyto zapomenuté zbytky se pak zachycují ve filtru, který se jimi rychle zanáší,“ zdůrazňuje web Poraďme se.

Ukládat nádobí s rozumem se vyplatí

Aby si myčka s nádobím dobře poradila, je důležité je správně rozmístit a uložit. Když je myčka poloprázdná a nemá v programu mytí na poloviční náplň, její provoz je zbytečně drahý. Když je naopak přecpaná, voda a mycí přípravky se k nádobí nedostanou.

Aby si myčka s nádobím dobře poradila, je důležité je správně rozmístit a uložit.Zdroj: Shutterstock

Sklenky, hrnečky, misky, plastové krabičky a drobnější nádobí patří do horního koše. Měly by stát dnem vzhůru a lehce zešikma, aby se na nich nedržela voda. Do spodního koše patří větší špinavé kusy nádobí, tedy talíře, hrnce a pánve, naskládané tak, aby k nim voda měla dobrý přístup. Mezi příbory v přihrádce, která je pro ně určena, nechávejte mezery, a abyste si zjednodušili práci při vyklízení myčky, skládejte jednotlivé druhy příborů k sobě.

Mycí program volte pečlivě

Myčky mají různé automatické programy, které mají už předem nastavenou teplotu a dobu mytí. Správné zvolení programu a případné nastavení ideální teploty je pro kvalitní umytí nádobí, ale i pro úsporu času a energií velmi důležité. Kdo se rozhodne kvůli úsporám a ekologii používat krátké mycí programy, příliš neušetří. Krátký cyklus mytí totiž chybějící čas nahradí větším množstvím vody a především její vyšší teplotou. „A právě ohřev vody je největší žrout elektrické energie,“ upozorňuje web Ekolist.

Krátké programy mají i další nevýhodu: špatně se při nich rozpouštějí tuky, které pak mají tendenci se usazovat v myčce, a ta vyžaduje častější čištění. Některé myčky mají různé automatické programy, které si samy upraví teplotu a dobu mytí podle míry zašpinění. Myčka, která má automatický program k mytí nádobí při teplotě 45 - 60 °Celsia, dovede sama odhadnout, jak moc je nádobí znečištěné, a podle toho nastaví vhodnou teplotu i čas mytí.

Pro silně znečištěné nádobí nebo pro kojenecké láhve je určen intenzivní program s vodou o teplotě 70 °Celsia.

Nejúspornější je standardizovaný mycí cyklus označovaný jako ECO. „Myje nádobí podstatně déle, ale spotřebuje méně vody a elektrické energie. Zpravidla. Výjimkou jsou některé opravdu moderní přístroje, které umí rychlý cyklus a přitom spotřebují méně energie, než standardní ECO program, jen stoupne spotřeba vody,“ uvádí Ekolist.

Některé myčky nabízejí rychlý program při teplotě vody 35 °Celsia. Se zcela zaplněnou myčkou si poradí za 20 minut, a při použití funkce Rychlé mytí dokonce za pouhou čtvrthodinu. Tento program se používá na mírně zašpiněné skleničky a porcelán.

Tvrdá voda – nepřítel myčky

Před spuštěním mycího cyklu zkontrolujte, zda jste myčku nastavili pro použití vloženého mycího prostředku. „Se sypkým prostředkem myčka pracuje jiným způsobem než s tabletami vše v jednom – opomenutí správného nastavení může opět snížit kvalitu mytí,“ vysvětluje web Poraďme se.

Vždy, když se na vašem nádobí objeví matný bílý povlak, zkontrolujte, zda je v myčce dostatek soli. Tvrdá voda brání kvalitnímu mytí nádobí a navíc může způsobit problémy uvnitř potrubí. Doplňujte tedy pravidelně sůl, ale i další přípravky, které myčka pro svůj správný chod vyžaduje. Moderní myčky dávkují tyto přípravky automaticky podle potřeby a sledují a pamatují si jejich použití – nehrozí tedy, že bychom těmito přípravky zbytečně plýtvali.

Může se však stát, že je vaše myčka jednoduše zanesená a ani dostatek soli tento problém nevyřeší. Proto zjistěte, zda není ucpaný filtr, a zkontrolujte také trysky na otočných ramenech.

Čistota je důležitá

Filtr pravidelně čistěte. Propláchnutí filtru je operace na několik minut a pravidelným čištěním předejdete zahnívání jeho obsahu, které pak způsobí zápach a snížení kvality mytí nádobí. Po dokončení mycího cyklu zkontrolujte i mycí ramena – pokud jsou znečištěná, opláchněte je vodou, jinak hrozí opět zahnívání nečistot a také snížení kvality mytí nádobí.

„Myčku nejméně čtyřikrát za rok důkladně vyčistěte. Čištění je snadné a velmi se podobá čištění pračky. Spusťte naprázdno program s nevyšší teplotou a přidejte speciální přípravek na čištění myček,“ uvádí web Poraďme se. Rozhodně se nevyplatí experimentovat s náhražkami těchto speciálních přípravků. Některé myčky jsou vybaveny samočisticím programem.

Při mytí nezapomínejte na těsnění. „Těsnění myčky je zásadní pro to, aby voda nevytékala na podlahu. Usazeniny zbytků na těsnění myčky mohou vést k zápachu a také k plísním. Jednou za měsíc použijte k vyčištění těsnění roztok ze tří šálků vody a půl šálku octa,“ doporučuje web Callmattioni.

Výrobci nabízejí jako doplňkový prostředek i různé deodorační prostředky. Na funkci myčky však nemají vliv, představují zbytečné náklady, zatěžují životní prostředí a navíc mohou zamaskovat nečistoty v myčce, které by se jinak projevily zápachem.