Ať už osmažíte řízky, sýr, slaninu či volské oko, zbyde vám na pánvi nemalé množství přepáleného oleje. Nechť hodí kamenem, kdo se nikdy neuchýlil k tomu, aby olej vylil do kuchyňského dřezu. Nebo zbytky jídla nevyhodil do toaletní mísy. Jenže tento zlozvyk vás může ve finále přijít pěkně draho. A nejen vás. A to nejde pouze o ucpaný páchnoucí odpad.

Tuky, oleje ani kuchyňské zbytky do odpadu nepatří. | Foto: Shutterstock

Odpad v umyvadle bere mnoho lidí jako černou díru, která vede neznámo kam a snese úplně všechno. Od zbytků jídla po přesmažený olej. Pak se ale začnou divit, proč to v jejich kuchyni tak nepříjemně zapáchá, a proč voda odtéká čím dál tím pomaleji. Totéž platí o toaletní míse. Ani ta není hlubokou jámou vedoucí do středu země, a tudíž není vhodné krmit ji zbytky nesnědeného jídla. A důvodem není jen zapáchající odpad a pomalu odtékající voda.

Jak to vypadá uvnitř potrubí při strojním čištění:

Naředit olej jarem nepomůže

Co uděláte, když dosmažíte poslední plátek masa k nedělnímu obědu? Pokud zní vaše odpověď: „nechám tuk vychladnout a pak ho s pořádnou dávkou mycího prostředku naliji do odpadu,“ pak děláte s tukem i zbytky jídla to nejhorší, čeho se můžete dopustit.

„Přitom kanalizační řády jednotlivých čistíren odpadních vod naprosto přesně určují, co do odpadu vylévat můžete, a co nikoliv. Největší problém je v tom, že o tom buď nikdo nemá ani ponětí, nebo všichni spoléhají na to, že se to stejně nedá jak zjistit. Kontrola je totiž nemožná,“ zdůrazňuje osobní zodpovědnost každého z nás web Trideni odpadu .



Základem je pochopení, že tuky zkrátka do výlevky ani do kanalizace nepatří. Kanalizace má sloužit především k odvádění odpadních vod, které jsou jen mírně znečištěné v důsledku osobní hygieny, používání toalety, úklidu, mytí nádobí, praní a podobně. Pokud kromě zmiňovaného přidáváte pravidelně i použitý olej z pánví a hrnců, zaděláváte si na velký problém.

„Tuky v kanalizačním potrubí tuhnou a postupně ho zanášejí, což snižuje jejich průtočnost a v krajním případě vedou až k jeho ucpání,“ vysvětluje na webu Pražské vodovody a kanalizace tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Rada našich babiček

Paní Věra Slováková z Prahy má dokonce metodu, o které je přesvědčená, že přispívá k čistotě jejího potrubí a na kterou nedá dopustit před žádným mytím nádobí. „Než vložím talíře do myčky nádobí, otřu je od mastnoty a zbytků jídla papírovou utěrkou, kterou následně vhodím do směsného odpadu,“ říká osmdesátiletá čtenářka Deníku. Podle informací na webu PVK však není takové poctivosti třeba, jelikož s běžným znečištěním způsobeným umýváním nádobí si potrubí poradí.

Zbytky jídla do toalety nepatří

Vyhazování běžného kuchyňského odpadu a zbytků jídla do záchodu je však zrovna tak nevhodné, jako vylévání oleje do dřezu. „Do záchodu, a tudíž ani do kanalizace, rozhodně nepatří ani jakékoliv zbytky nedojedeného jídla, či jiný biologický odpad, jako třeba odpadky z kuchyňských drtičů,“ zdůrazňuje mluvčí Pražských vodáren a kanalizací Tomáš Mrázek.

Zbytky potravin totiž nejenže zanáší potrubí, ale ohrožují i samotné fungování kanalizačního systému jako takového a čistíren odpadních vod a rovněž v nich podporují život různých živočichů. Na zbytky potravin, které se usazují v potrubí, se následně vážou tuky a postupně tak dochází ke snižování průtočnosti kanalizačních přípojek. V nejhorším může dojít i k úplnému zacpání, což pak není vůbec příjemná ani levná záležitost.

Lógr v odpadu: čistí nebo ucpává?

Na internetových diskuzích, ale i v běžném životě, se setkáte s radou, že pokud máte ucpaný odpad, skvěle ho vyčistí kávový lógr, někdy v kombinaci s horkou vodou. Jako například v diskuzi na webu Poraďte, kde jedni tvrdí, že lógr odpad čistí, jiní, že jej zanáší.

„Lógr dokáže trubky velmi dobře ucpat, a to i v kombinaci s horkou vodou. Je to jen otázka času. Je to skoro dokonalá těsnící hmota,“ píše například diskutující s nickem @magdon. Nejen na jeho slova reaguje uživatel @ben, který mimo jiné tvrdí: „Máte pravdu, že lógr ze zrnkové kávy ucpává odtok a vaše kolegyně má pravdu, že lógr je výborný čistič potrubí. Ovšem pouze ten z kávy rozpustné.“

A jak je to ve skutečnosti? Lógr patří mezi biologický odpad, a tak by se s ním mělo i zacházet. Biologický odpad jako takový je totiž na seznamu věcí, které do kanalizace nepatří, na jednom z prvních míst. V kombinaci s ostatním odpadem a tuky, které ulpívají na stěnách potrubí, vytvoří lógr v odpadu dokonalou zátku. Podle webu Trideni odpadu patří kávová sedlina jedině na kompost nebo do kontejnerů na bioodpad.

Co dalšího nepatří do kanalizace

Ať už hovoříme o dřezu, umyvadle, sprše, vaně či toaletě, všechno nakonec jde do stejného kanalizačního potrubí, a proto je vhodné nezaměřovat se pouze na odpad v kuchyni. Vyhazováním nevhodných látek do odpadu totiž můžete výrazně přispět ke zhoršení kvality vody a mít na svědomí i stížený provoz celé čistírny odpadních vod.

Co rozhodně nepatří do kanalizace:

chemické látky, barvy, ředidla, motorové oleje

léky, omamné látky

zahradní chemie

biologický odpad (včetně zbytků jídel, odpadu z kuchyňských drtičů)

jedlé tuky a oleje

hygienické potřeby (vlhčené a kosmetické ubrousky, vatové tyčinky, jednorázové pleny apod.)

podrobný seznam naleznete ZDE.

Toaletní mísa ani dřez či umyvadlo nejsou odpadkovým košem, proto by se do nich v žádném případě neměly odhazovat především: chemické látky, barvy, ředidla, léky či právě biologický odpad a jedlé tuky. Především do toalety ale nepatří ani hygienické potřeby, jelikož jejich nerozložitelné části mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod.

Do WC mísy nepatří ani chemikálie, toxické látky či zbytky léků. Ty ovšem nepatří ani do odpadkového koše. Chemické látky (barvy, laky, zahradní či domácí chemie a další) odvezte do nejbližšího sběrného dvora a prošlé či nepotřebné léky vždy odevzdávejte zpět do lékárny.

Kam vyhodit oleje a další tuky

Je to o zodpovědnosti nás všech. Prvotně si musíme uvědomit, že kuchyňské odpady do veřejné kanalizace nepatří, a pokud tak činíme, porušujeme kanalizační řád. Kuchyňský olej je proto nejen vhodné nechat trochu vychladnut a přelít do plastové nádoby či prázdné krabice od mléka a vyhodit do směsného odpadu. Olej by se neměl přelévat do skleněných láhví.

Pokud máte jen malé množství oleje, který zbyl na pánvi, můžete ho přelít do hrníčku, nechat v lednici ztuhnout a poté vyhodit do odpadkového koše. Případně lze pánev či dno hrnce vytřít ubrouskem a rovněž ho vyhodit do směsného odpadu.

A pak je tu ještě jedna možnost, a tou je třídění oleje. Stačí nechat olej vystydnout, nalít do PET láhve s víčkem a odnést do nejbližší popelnice na olej. To platí o oleji z nakládaného česneku, sušených rajčat, rybiček, marinád na maso a dalších potravin. Že nevíte, kde byste popelnici hledali? Místa, jde popelnice na olej stojí, naleznete ZDE. A důvod? „Zamezíte havárii odpadního potrubí, předejdete znečištění celé kanalizační sítě a snížíte znečištění odpadních vod,“ vysvětluje web Tridim olej .

Zbytky nesnědeného jídla

A jak je to se zbytky nesnědeného nebo kazícího se jídla? Zbytky neupravených potravin rostlinného původu můžete vyhodit na kompost či do popelnice na biologický odpad. „Patří tam nejen zbytky ovoce a zeleniny, ale například i čajové sáčky. Ostatní jako kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mléčné výrobky a zbytky z kuchyně musí skončit ve vašem odpadkovém koši,“ upozorňují na webu Pražské služby.

Seznam věcí, které můžete vyhodit do kompostu: