Úspory v troubě

Při pečení je vhodné co nejvíce omezit otevírání dvířek do trouby. Každé otevření totiž okamžitě způsobí ztrátu až 20 procent jejího tepla, kterou pak spotřebič musí znovu dohnat nahříváním. Důležitá je také čistota. Znamená nejen pověstného „půl zdraví“, ale také peněžní úsporu. Nános mastnoty a špíny v ní stejně jako na sporáku zvyšuje zbytečně jejich spotřebu.

Méně vody je někdy více

Zdání může klamat i při pohledu na jednotlivé spotřebiče. Rychlovarná konvice je co do objemu spotřebičem malým, co se týče spotřeby energie je ale naopak velikánem. Spotřebuje více proudu, než by se zdálo. „Vyplatí se proto vždy ohřívat jen takové množství vody, které aktuálně potřebuji, ne víc,“ podotkla Rosendorfová.

Správně umístěná lednice

Úspor energie lze v kuchyni dosáhnout nejen při vaření, ale také při chlazení. U ledničky proto hraje významnou roli už její umístění. „Rozhodně by neměla stát u zdroje tepla, například sporáku nebo trouby, ale ani na místě, kde na ni bude celý den svítit slunce,“ radí Rosendorfová. Každý stupeň Celsia v jejím okolí navíc totiž její spotřebu zvyšuje zhruba o čtyři procenta. Při rozdílu pěti stupňů Celsia tak může úspora činit téměř 500 korun za rok.

Nezapomínejme na vhodné nastavení i odmrazování

Šetříme za energieZdroj: DeníkPozor na nastavení teploty lednice. Pokud je nastavená teplota zbytečně nízká, platíme peníze zbytečně. Při teplotě 5 až 7 stupňů Celsia vydrží potraviny čerstvé, a ještě ušetříme za rok víc než tisícovku. „Novější ledničky mají přednastavený eko program chlazení, který zajistí optimální spotřebu,“ tvrdí Rosendorfová. Dalších cca 600 korun ročně ušetříme díky pravidelnému odmrazování. Každý centimetr námrazy zvyšuje spotřebu lednici a mrazáku o desítky procent.

Šetřit lze i na dalších spotřebičích

Podobně se vyplatí pouštět na ekologický program třeba myčku. Samozřejmostí by pak mělo být zapínání spotřebičů až při úplném zaplnění. I taková drobnost dokáže ušetřit několik set korun za rok. Poměrně přesnou představu si může udělat každý třeba na webu Šetřím.cz, kde u každé rady najde přepočet na ušetřené megawatthodiny i na peníze.

Pozor na plýtvání vodou

Ani voda není zadarmo, ta teplá obzvlášť ne. Zdá se to jako banalita, ale obyčejným kapajícím kohoutkem vám jí denně může zcela zbytečně odtéct do kanalizace až 20 litrů. Obvykle přitom kvůli opravě ani nemusíte volat instalatéra. Často stačí jen svépomocí vyměnit staré zpuchřelé těsnění za nové, které za pár korun zakoupíte v hobbymarketu.

Vodu šetří mytí v myčce

Pro větší úsporu se vyplatí mýt nádobí v myčce namísto tradičního způsobu pod tekoucí vodou. Jen za ohřev vody se ušetří ročně až 290 kWh energie, což představuje částku 2610 korun. Pokud máte dvoutarifní sazbu, využívejte k energeticky náročnějším činnostem jako je rovněž spuštění myčky tzv. noční proud. Uspoříte až třetinu nákladů na elektřinu.