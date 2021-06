"Počítáme s rekordním objemem náběrů," uvedl Václav Sochor, mluvčí sázkové kanceláře Tipsport. Podobně to vidí i konkurence. "Už v průběhu týdne jsme pokořili hranici padesáti milionů, přitom se ještě nekoplo do míče," doplnil Petr Šrain z Fortuny.

V roce 2018 se během mistrovství světa ve fotbale prosázely 2,5 miliardy korun. A to na šampionátu Češi nestartovali.

Teď je situace jiná - svěřence kouče Jaroslava Šilhavého čeká skupina s Anglií, Chorvatskem a Skotskem. Podle prognózy analytiků ze společnosti Sportradar by měli postoupit, experti dokonce spočítali, že čeští fotbalisté celý turnaj ovládnou. Ovšem bookmakeři to vidí jinak.

"Není to moc pravděpodobné, byť nějaké vklady evidujeme," řekl Pavol Boško, hlavní bookmaker Tipsportu.

Ostatně právě úspěch/neúspěch české reprezentace ovlivní to, jak sázkaři k Euru přistoupí. Zatím to vypadá, že po koronavirové odmlce mají náladu (a plné peněženky). Lákají je zápasy favoritů i tip na celkového vítěze turnaje. Pro titul by si podle nich měla dojít Francie.

Kurz i 9999:1

Spousta lidí se fotbalem baví. "Jsou jako utržení ze řetězu, tohle se s hokejem nedá srovnat," konstatovala Markéta Světlíková, mluvčí sázkové kanceláře Chance.

Podle zpráv bookmakerů si hráči vybírají i méně obvyklé sázky, bizarnosti až blbosti.

Trend je zřejmý. Kdysi dávno by sázkaři obléhali pobočky, teď ťukají do mobilu. Vše se zrychlilo a zjednodušilo.

Jedna zajímavost? Fortuna se nechala inspirovat fanklubem defenzivního fotbalu, pro jehož příznivce vypsala vskutku netradiční možnosti. Nejvyšší kurz má příležitost, že vítěz turnaje nedá v základní hrací době branku (9999:1), ale lze si vsadit i na to, že Česko nedá jediný gól (17:1) nebo na držení míče.

"Letošní turnaj je opravdu specifický. Ještě nikdy v historii jsme neměli takhle širokou nabídku," podotkl Šrain.

Tipsport očekává, že v regionu Česko + Slovensko vybere sázky za 1,2 miliardy korun. Fortuna počítá s podobnou sumou, ale jen za Česko. K tomu připočtěte další hráče na trhu - hlavně Chanci a Sazku.

Zhruba v polovině července bude jasno.

Největší favorité turnaje

Francie (Fortuna 6:1, Tipsport 6:1)

Anglie (Fortuna 6:1, Tipsport 6,5:1)

Belgie (Fortuna 6,5:1, Tipsport 7:1)

Portugalsko (Fortuna 9:1, Tipsport 9,5:1)

Španělsko (Fortuna 9:1, Tipsport 10:1)

Německo (Fortuna 9:1, Tipsport 10:1)

Itálie (Fortuna 10:1, Tipsport 10:1)

…

Česko (Fortuna 130:1, Tipsport 120:1)