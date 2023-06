Debaklem uzavřeli ročník 2022/2023 v MSFL fotbalisté Znojma. Ve třiatřicátém kole podlehli doma rezervě Baníku Ostrava vysoko 0:8.

Znojemští fotbalisté (bílí) ukončili letošní sezonu 33. kolem MSFL na domácím hřišti proti B-týmu Baníku Ostrava. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravané inkasovali už v první minutě, kdy jejich svatyni propálil Radim Šudák. Ten pak dal další dva góly v devatenácté a šestačtyřicáté minutě a jen tak potvrdil dominanci soupeře.

Podle trenéra Znojma Pavla Macháče za špatným výsledkem stojí přístup hráčů. "To byla katastrofa. Někteří z nich tu nemají co dělat. Vše, na co jsme se během týdne připravovali, jsme po úvodním hvizdu vzali, zmuchlali a hodili do koše," zněl rozzuřeně Macháč.

Svůj vliv na tom neměl ani pozdní příjezd autobusu z Ostravy, jež dorazili o dvacet minut později. "Normálně jsme se rozcvičovali. Oni chytili špatnou dopravu, stane se. Nás odkopalo úplně něco jiného. Nedokázali jsme ani využít přihrávky, které bychom v soutěži této úrovně měli zpracovat," dodal lodivod Znojma.

Skvadra 1. SC bojovala celou jarní část o záchranu v MSFL. Setrvání ve třetí lize jí zajistila domácí výhra nad Uherským Brodem 4:1 první červnový pátek. "Pro některé lidi skončila sezona po této výhře. Já ale nehraji o záchranu, ale o co nejvyšší umístění v tabulce do konce sezony. V Kvítkovicích jsme padli 0:4, pak remizovali 2:2 s Blanskem a korunu tomu nasadila osmička s Baníkem," uzavřel Macháč.

Za oponou příběhu stojí i machinace v pozadí klubu. Potom, co 1. SC prodal vloni na podzim podnikatel Jiří Tunka francouzskému podnikateli s kanceláří v Dubaji, usedl do čela představenstva František Šturma. Následně došlo k další změně, kdy většinu akcií vlastnil Karel Hudec.

Podle posledních informací, jak vyplývá z obchodního rejstříku, od 7. června má "escéčko" opět nového majitele. Je jím šestatřicetiletý Barriol Mohkliss z francouzského Marseille. Navíc skončil i portugalský kouč José Rui Capela, kterého do posledního utkání proti Baníku nahradil právě Macháč.

Znojmo – Baník Ostrava B 0:8 (0:3)

Branky: 1., 19. a 46. Šudák, 82. a 83. Říha, 58. a 65. Krupička, 45. z pen. Zálešák. Rozhodčí: Cieslar - Kolář, Dorotík. ŽK: Suchý – M. Jaroň. Diváci: 200.

Znojmo: Hamza - Lukčo (46. Kartišovs), De, Ledecký (63. Bakaj), Suchý, Kilibarda, Ouattara (63. Prágr), Pálfi (72. Gomes), Ivanovič, Bartůněk (46. Ryška), Trajkovič: Trenér: Pavel Macháč.

Baník Ostrava B: Struhař - Krupička, Remiáš, Stoklásek, Zálešák (64. Michlík) - Drozd (64. Sirotek), Elekana - M. Jaroň (68. Halda), Šudák (54.Chukwudi), Málek – Říha. Trenér: Milan Chalupa.