Celek fotbalistů z města nad řekou Dyjí se v MSFL trápí již delší dobu.V minulé sezoně jej zachránilo předčasné ukončení soutěže kvůli covidu-19. Letošní podzim pro ně také nebyl příznivý. Po třech vítězstvích, jedné remíze a třech prohrách skončil u skvadry trenér Milan Volf.

Znojemskému deníku Rovnost to potvrdil, nyní již bývalý, sám lodivod. Reagoval na dotaz, jak jeho svěřenci budou postupovat, když Fotbalová asociace České republiky (FAČR) předčasně ukončila podzim a zápasy přesunula na jaro. „Už to není otázka na mě. Domluvili jsme s majitelem (Jiřím Tunkou – pozn. red.) na změně na trenérském postu,“ uvedl Volf.

Špatné výsledky

Jiří Tunka odvolal Volfa kvůli neuspokojivým výkonům v podzimní části MSFL. Volf odešel z trenérské lavičky potichu již patnáctého října. Klub o změně neinformoval do čtvrtého říjnového pátku ani na svém webu či sociálních sítích. „Odvolání vyšlo z mé hlavy jako předsedy představenstva. Důvodem byly špatné výsledky,“ zdůvodnil Tunka.

Bývalý kouč 1. SC působil u týmu od loňského roku, kdy Znojemští sestoupili do třetí ligy. Časem se stal místopředsedou představenstva. Volfovo setrvání je otevřené.

Tunka nemohl prozatím situaci řešit osobně, jelikož se doma kurýroval z nemoci. „Jestli pan Volf zůstane jako místopředseda představenstva klubu, anebo sportovním ředitelem, to se ještě uvidí,“ reagoval majitel znojemského mančaftu.

Vícero možností

S Volfem se plánuje setkat během dalšího týdne. „Máme si sednout a popovídat si o tom. Tím, že se nehraje, je dostatek času. Pan majitel má vícero možností si všechno promyslet. Sezonu řešit nebudu,“ dodal Milan Volf.

Fotbalisté prozatím pokračují ve cvičení. „Aktuálně trénujeme podle individuálních plánů,“ potvrdil záložník František Malár.

Vedení celku již rozvázalo angažmá několika hráčům. Odešli Matheus Goncalves a Mathias Fernando Longo či David Poláček. „Ukončíme smlouvu i s Mirzou Bašićem, jehož jsme měli na půl roku. Ukončili jsme spoluprácii s Petrem Kirschnerem,“ vypočetl Jiří Tunka.

Ten už vyselektoval tři kandidáty na místo nového stratéga. Konkrétní osoby však neprozradil. Jasno o finálním jméně chce mít v polovině prosince. „Na testech v lednu pak pod novým trenérem dostanou šanci i hráči, s nimiž jsme teď rozvázali smlouvy,“ dal naději majitel 1. SC.

Hlavy hráčů

Byl by rád, kdyby nový kouč angažoval na jaro osmdesát procent současné soupisky. „Měl by mančaft hlavně doplnit. Kádr je kvalitnější než vloni. Nevím, jestli to letos na podzim bylo v hlavách hráčů, ale nic není ztracené. Jdeme dál. Budeme bojovat, abychom pluli okolo desáté příčky. Když si všimnete spodku tabulky MSFL, tak je to tam plus minus bod,“ dodal Tunka.

Věrnost znojemským barvám projevil i František Malár. „Určitě chci za 1. SC nastupovat dál,“ uzavřel dvaadvacetiletý borec.