Naproti tomu mančaft doplnil například gólman František Chmiel se zkušenostmi z Baníku Ostrava. „Potom přišli zahraniční hráči Nelson Tochukweu Nnadi, který dříve hrál ve Španělsku, nebo Mamadi Berete, jenž oblékal dres německého TuS Hamburk. Máme i dva nové hráče ze Slovenska Lukču a Pálfiho“ vypočetl Pacholík.

Navíc Znojmu do karet nehraje ani los prvních dvou utkání nové sezony MSFL, v sobotu 6. srpna se představí na hřišti ambiciózního Hodonína, v neděli 14. srpna na stadionu Slovácka B. „Jedeme ven, bohužel. Určitě je lepší začínat doma, ale nic s tím nenaděláme. Budeme se snažit o co nejlepší výsledky,“ krčil rameny kouč 1. SC.

Pacholík hrál dříve první a druhou ligu za jihlavskou Vysočinu, potom trénoval celky v krajském přeboru. „Velký skok do třetí ligy v tom nevidím,“ uvedl lodivod Znojma.

V následujícím ročníku MSFL plánují fotbalisté z města kousek od rakouských hranic předvádět zábavný fotbal. „Chceme hrát tak, aby se divákům naše hra líbila. Zároveň jsme navázali bližší spolupráci s mládeží. Naši sestavu bychom rádi stavěli na vlastních odchovancích, i když pro některé to bude velký skok. Do A týmu jsme si po dohodě s trenéry mládeže posunuli Pavla Bartůňka, Martina Březinu, Jáchyma Špalka a Jiřího Synka,“ doplnil Pacholík.

1. SC Znojmo



Brankáři: Tomáš Hamza (2003), František Chmiel (1997).

Obránci: Josef Hnaníček (1986), Martin Krakovčík (2000), Tomáš Navrátil (2004), Martin Papež (2000), Tomáš Prokeš (1991), Temuulen Tumurbaatar (2002).

Záložníci: Petr Bakaj (2004), Pavel Bartůněk (2003), Mamadi Berete (2002), Matheus Goncalves (1998), Aleksandrs Kartišovs (2001), Lukáš Lukčo (2001), Nelson Tochukweu Nnadi (2001), Filip Pálfi (2001), Robert Russmann (1999).

Útočníci: Martin Březina (2003), Adam Ryška (2004), Jáchym Špalek (2003).

Trenér: Michal Pacholík, asistent: Petr Kylíšek, vedoucí mužstva: Radim Hübner, předseda klubu: Radek Vysloužil.



Odchody: Tomáš Okleštěk (přestup do TJ Start Brno), David Štrombach (přestup do FK Viktoria Žižkov), Adam Tkadlec (konec hostování z MFK Chrudim, nyní ČSK Uherský Brod), Petr Kirschner (přestup do rakouského klubu), Bartosz Przybysz (konec smlouvy), Dávid Kočík (přestup do FK Poprad - 3.liga Slovensko), Yegor Glushach (přestup do do FK Jonava - 1.liga Lotyšsko), Oleksandr Pyatov (přestup do Olimpia Zambrow - 4.liga Polsko), Maksym Kuchynskyi (přestup do Tatran Prešov - 2.liga Slovensko), Filip Holman (konec hostování, nyní FK Blansko).



Příchody: František Chmiel (přestup z KFC Komárno - 2.liga Slovensko; dříve FC Baník Ostrava), Lukáš Lukčo (SVK) (přestup MFK Zemplín Michalovce - 1.liga Slovensko), Filip Pálfi (SVK) (přestup z FK Slavoj Trebišov - 2.liga Slovensko), Jakub Mrkva (SVK) (přestup MFK Ružomberok - 1.liga Slovensko), Tochukwu Nelson Nnadi (přestup z HFK Třebíč), Mamadi Berete (přestup z CD Torrijos - 4.liga Španělsko), David Komínek (přestup z FC Velké Meziříčí; dříve mj. i FC Vysočina Jihlava), Tomáš Hamza, Adam Bartůněk, Jiří Synek a Martin Březina (přestup z dorostu)