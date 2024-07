Znojemští fotbalisté měli poslední červencovou neděli sehrát předkolo MOL Cupu na hřišti divizních Tasovic. Třetiligové 1. SC však kvůli nejasné situaci v klubu toto klání zrušilo. Do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy však nakonec nastoupí.

Potom, co majitel klubu Youssef Abdellaoui před dvěma týdny deklaroval, že znojemský klub prodává, a bylo téměř jisté, že se ve druhém městě jihomoravského kraje nebude hrát třetí nejvyšší fotbalová soutěž, je nyní vše jinak. "Majitel v pátek rozhodl o pokračování v MSFL. Bližší informace budou poskytnuty v nejbližších dnech," sdělil Znojemskému deníku sekretář 1. SC Radim Hübner.

Klub tedy do MSFL nakonec nastoupí, i když neodehrál žádný přípravný zápas a kontumoval předkolo MOL Cupu s Tasovicemi. "MOL Cupu jsme oficiálně na FAČR odhlásili. Proti Tasovicím nejsme schopni nastoupit, protože hráči A-mužstva jsou stále v zahraničí, a oslovená U19 znojemské mládeže klání po vyhodnocení nemohla přijmout, jelikož den před zápasem poháru mají domluvený přípravný zápas se Zbrojovkou Brno. A dva zápasy za dva dny odehrát nelze. Navíc už proti Tasovicím hráli přípravu, což by pro ně nemělo efektivní přínos," dodal Hübner.

Divizní sokolové slovy svého trenéra Miroslava Paula s touto situací kalkulovali. "Postup do dalšího kola bez boje bereme jako fakt. Komplikace to pro nás není, měli jsme plán, když bude zápas, i když nebude. V dalším kole nás mohou již čekat profesionální celky. Toto samotné je pro nás velkou motivací se s někým takovým utkat a doručit fanouškům pěkný zápas. Generálku mít nebudeme, v přípravě jsme odehráli čtyři utkání, které mi stačí. Vím co mohu od mužstva i jednotlivců čekat. Dal jsem přes víkend hráčům dva dny volna, aby si odpočinuli a nachystali se na divizní zápasy," osvětlil Paul.

Zatímco tasovický kouč jasně ví, s kým do nového ročníku divize D, nyní čtvrté ligy půjde, o stupeň výše usazené Znojmo, však zná jen termíny utkání. 1. SC startuje ročník 2024/2025 v neděli 4. srpna od 10.15 hodin na hřišti Blanska. Domácí fanoušci pak znojemské fotbalisty uvidí poprvé v nedělí 11. srpna od půl šesté večer na stadionu v Horním parku.