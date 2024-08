close info Zdroj: Josef Kratochvíl zoom_in Portugalec Leonardo Caimanque (v bílém dresu) se na hřišti Blanska dostal do hry na závěrečnou půhodinu.

Útočníci. Ani v útoku toho moc nezůstalo při starém. Znojemský dres nadále hájí křídelník Onyekachi Silas, který do České republiky přicestoval už před jarní částí minulé sezony. Nově však společně s ním v základní sestavě naskočil čtyřiadvacetiletý Silvano Nater, který je rodákem z Guiney-Bissau.

Ten dříve několik sezon patřil slavnému španělskému klubu Atléticu Madrid, za jehož A mužstvo dokonce naskočil do jednoho utkání španělského poháru. V posledních letech už však jeho kariéra není tak hvězdná, ve Španělsku vyměnil několik klubů v nižších soutěžích.

Novým ofenzivním hráčem Znojma je i Portugalec Leandro Caimanque. Ten se před rokem vydal sbírat zkušenosti do Chorvatska, odkud před pár dny zamířil na jih Moravy. Dvacetiletý fotbalista naskočil do úvodního duelu třetí ligy z lavičky. Společně s ním nakoukl do utkání i český mladík Jiří Krištof, který však odehrál jedinou minutu.