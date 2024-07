Ještě před pár měsíci všichni v klubu shodně vyhlašovali, že jasným jarním cílem je postup do druhé ligy. Na něj se nakonec fotbalovému Znojmu dosáhnout nepodařilo a aktuálně na něj vůbec nemyslí. Řeší totiž úplně jiné starosti. Jihomoravský celek se dostal do vážných problémů a reálně mu hrozí, že nenastoupí do nové třetiligové sezony. Majitel Youssef Abdellaoui totiž odmítá klub nadále financovat, většina hráčů tak zůstává v cizině a Znojmo v přípravě dosud neodehrálo jediné utkání.

Neuplynul přitom ani rok od doby, kdy Abdellaoui v exkluzivním rozhovoru pro Deník popisoval, že jeho hlavním cílem je v klubu zažehnat chaos, na který zadělali jeho předchůdci. Podnikatel, jehož rodiče pochází z Maroka a sídlo má ve Finsku, do Znojma přivedl zahraniční posily i realizační tým a stanovil jasné postupové ambice.

Posun do druhé ligy však jihomoravskému celku nevyšel a Abdellaoui najednou úplně otočil. „Situace v klubu je taková, že nám před čtrnácti dny oznámil, že nechce pokračovat ve financování klubu. Od té doby hledáme řešení a činíme kroky k nalezení investora nebo kupce,“ popsal asistent ředitele klubu Radim Hübner.

Znojemský fotbal je tak aktuálně v enormně svízelné situaci. Soupiska hlavního mužstva je totiž téměř kompletně složená z cizinců, které vedení nemá jak zaplatit.

Do koupě klubu se navíc také nikdo nežene. Variantou by byl návrat do správy města, podle informací Deníku se však radnice takového kroku spíše zdráhá. „Aktuálně se snažíme, aby klub dál fungoval a pokračoval i v další sezoně v Moravskoslezské fotbalové lize,“ nastínil Hübner.

Záchrana znojemského klubu však nebude vůbec jednoduchá. Nový ročník třetí ligy totiž začíná už o prvním srpnovém víkendu, ještě o týden dříve na jihomoravský celek čeká druhé předkolo MOL Cupu, kdy má zamířit do Tasovic.

Aktuálně by však do utkání téměř neměl kdo nastoupit. Znojmo už kvůli náhlým komplikacím muselo zrušit přípravné zápasy s Lanžhotem a Táborskem. „Zrušili jsme je z důvodu, že hráči zůstávají v současné době v zahraničí, do vyřešení situace ve Znojmě netrénují,“ vysvětlil asistent ředitele klubu.

Na úvodní trénink tak dorazil jen kustod, někteří z fotbalistů, kteří v minulém ročníku hájili znojemský dres, už se zapojili do přípravy s jinými kluby. „Pokud však trénují někde jinde a nebylo nám to oznámeno, mohlo by ze strany těchto klubů dojít k porušení předpisů FAČR. Většina hráčů má totiž u nás registrovanou profesionální smlouvu s uplatněním opce na její prodloužení,“ upozornil Hübner.

Fanoušky může uklidňovat alespoň fakt, že Znojmu s velkou pravděpodobností nehrozí pád až do okresních soutěží. Jihomoravský klub se totiž přihlásil do nového ročníku třetí ligy, pokud do něj nenastoupí, bude muset platit pokutu. Po jejím uhrazení by však mohl načít sezonu ve čtvrté lize, která se doposud označovala jako divize.

Velká nejistota ohledně znojemského fotbalu přichází jen tři roky poté, co bývalý prvoligový celek řešil závažné problémy ohledně špatné komunikace s mládežnickými kategoriemi, které jsou vedené pod jinou společností, či nedostatečné podpory ze strany města. Tehdy chyběl jen kousek od přesunu licence na třetí ligu do Náměště nad Oslavou.

Situaci se tehdy povedlo vyřešit a v minulém ročníku se zdálo, že se blýská na lepší časy. Cesta kádru složeného čistě z cizinců však aktuálně směřuje ke strmému pádu.