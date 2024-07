Při odstoupení Znojma by totiž najednou ve třetí lize zůstal lichý počet sedmnácti účastníků. Zálusk na volné místo by si mohly dělat v Lanžhotě, který obsadil druhou pozici v divizi D, či v Bohunicích, které ještě loni v MSFL nastupovaly.

Možnost jejich dodatečného posunu o soutěž výš však neexistuje, losovací aktiv nového ročníku totiž proběhl už téměř před měsícem. „V případě odstoupení Znojma by se příští ročník třetí ligy odehrál o sedmnácti účastnících,“ popsal Deníku předseda Sportovně technické komise pro Moravu Petr Čech.

Vše tak závisí na tom, zda se Znojmo do prvního srpnového víkendu, kdy je naplánované úvodní třetiligové kolo, dokáže dát dohromady a bude schopné odehrát celý ročník 2024/2025. „Mezi Znojmem a Sportovně technickou komisí k žádné větší komunikaci aktuálně nedochází. Oficiálně tam nic není, Znojmo je zatím stále účastníkem třetí ligy,“ podotkl Čech.

Znojemský asistent ředitele klubu Radim Hübner o víkendu ubezpečil, že se vedení snaží dělat vše možné, aby jihomoravský celek situaci ustál a dál pokračoval v MSFL. Problémy se však nemenší, Znojmo muselo zrušit i středeční přípravné utkání s Kolínem, od konce minulého ročníku se tak ještě nepřestavilo na hřišti.

Pokud by Znojmo nakonec odhlásilo mužský A tým ze třetí nejvyšší soutěže, muselo by počítat s pokutou a pádem do čtvrté ligy. I ta už je však rozlosovaná, připojit by se k ní tedy mohlo až od sezony 2025/2026.

Znojmu tak reálně hrozí rok bez fotbalu. „Pokud by Znojmo nenastoupilo do nového ročníku MSFL, tak by rovnou bylo prvním sestupujícím klubem. Letos už by nemohlo hrát žádnou soutěž, za rok by mělo možnost přihlásit se do čtvrté ligy,“ potvrdil Čech.