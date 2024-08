Znojmo si na chování hráčů a fanoušků Uherského Brodu stěžovalo už v květnu, kdy na hřišti klubu ze Zlínského kraje uhrálo remízu 2:2. Dva znojemští fotbalisté však po utkání museli odjet na vyšetření do nemocnice, do konfrontace s táborem Broďanů se dostal i hostující realizační tým.

„Hráli jsme proti soupeři, který nedělá čest českému fotbalu. K fotbalu patří fair play a sportovní chování, o to víc si nyní vážím svých hráč a občanů Znojma. Z utkání v Uherském Brodu si totiž odnáším nepříjemný zážitek, ani bezpečnost naší delegace nebyla po celé utkání vůbec zajištěna,“ zlobil se na jaře Amorim.

Podle jihomoravského klubu však v sobotu byla situace ještě mnohem horší. „Podobně jako na jaře byl zápas v Uherském Brodě silně poznamenán rasistickými projevy. Všichni fanoušci soupeře, co během utkání dělali opičí zvuky, kvůli nedostatku základního vzdělání nikdy nedostanou šanci jet do Afriky nebo do zahraničí,“ podotkl znojemský lodivod.

Znojmo, které má v kádru hned několik hráčů tmavé pleti, si na nemístné slovní útoky od domácích fanoušků stěžovalo už během utkání, situaci hodlá řešit i po ochladnutí vášní. V pondělí odeslalo oficiální stížnost. „Vedení Fotbalové asociace České republiky a Moravskoslezské fotbalové ligy musí podniknout vážné kroky, pokud chce zlepšit úroveň třetí ligy. Věřím, že je to v jejich zájmu a mají moji plnou podporu,“ předeslal Amorim.

Ten ocenil, že jeho svěřenci se nenechali vtáhnout do větších rozmíšek s fanoušky soupeře a soustředili se na zápas, ve kterém nakonec prohráli 0:1 gólem z 26. minuty. „Moji mladí hráči ukázali, že mají mnohem více kultury a vzdělání než fanoušci soupeře. Jsem hrdý Portugalec a pracuji v Česku s radostí, vůlí a láskou k tomu, co dělám. A nechceme si to nechat zkazit,“ doplnil sedmačtyřicetiletý stratég.