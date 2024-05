V předchozích týdnech ztratili svou formu z úvodu jara a pětkrát v řadě nedosáhli na tři body. Znojemští fotbalisté tak definitivně ztratili naději na postup do druhé nejvyšší soutěže, ve středečním vloženém kole si ale spravili chuť. Před svými příznivci přejeli Uničov 4:0, hattrickem se blýskl portugalský ofenzivní hráč Duarte Ferreira. Jihomoravané jsou tak čtyři zápasy před koncem sezony na čtvrté příčce třetiligové tabulky.

Znojemští fotbalisté (v modrobílém) ve 34. kole doma jasně přehráli Uničov 4:0. | Foto: 1. SC Znojmo

Do středečního utkání přitom oba týmy vstupovaly se stejným bodovým ziskem, Znojmo navíc nemělo ideální formu. Průběh zápasu byl ale úplně jednoznačný.

Znojmo šlo do vedení už v desáté minutě, když se poprvé prosadil Ferreira. Do konce první půle stihli domácí ještě dva zásahy, nejprve navýšil vedení ve 31. minutě Miguel Velosa, následně těsně před odchodem do kabin přidal svou druhou trefu Ferreira.

Už po první půli tak bylo o vítězi téměř rozhodnuto, Znojmo navíc nedopustilo žádné drama a hned v 50. minutě zvýšilo na 4:0. Hattrick zkompletoval Ferreira a domácí si mohli užít poklidný zbytek zápasu. „Bylo to naprosto zasloužené vítězství. Především jde ale o odměnu za veškerou dřinu a nádhernou hru, kterou nám hráči předvedli,“ radoval se znojemský kouč Rui Amorim.

Obří krok k postupu, Šatov zvládl zápas jara. Ještě ale není konec, varuje kouč

Jihomoravané si tak po jasné výhře pojistili čtvrtou pozici, další utkání je čeká už v sobotním dopoledni. Od čtvrt na jedenáct se představí na hřišti rozjetého Třince a půjde o přímý souboj o třetí místo. Slezané totiž mají jen o dva body více.