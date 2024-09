Jakub Tručka dnes 12:00

Víkend co víkend upadají do větší krize. Herně už to od znojemských fotbalistů po letních problémech není špatné, jenže body stále nepřicházejí. Nepomohla ani trenérská výměna, jihomoravský celek je po osmi kolech ve třetiligové tabulce s jedním bodem beznadějně poslední. Pro Znojmo však v posledních patnácti letech mizerné úvody ročníků nejsou ničím novým. Dobrou zprávou pro fanoušky pak je, že v drtivé většině to navíc nekončí sestupem. Deník Rovnost přináší přehled nejhorších znojemských úvodů do sezon od roku 2010.