Hráči 1. SC Znojmo pomalu stoupají ze dna třetiligové tabulky. Celek pod vedením trenéra Aloise Skácela porazil předposlední říjnovou neděli na domácím pažitu B-tým Slovácka 4:2.

Znojemští tak brali druhou čtyřbrankovou výhru v řadě, potom, co sedm dní nazpátek vyzráli nad "béčkem" Baníku Ostrava.

Podle beka 1. SC Tomáše Prokeše byly rozhodující první dvě branky z rohu. Jejich autory byli David Moučka a Yeroh Glushach. "Zvládli jsme to skvěle dozadu, hráli jsme organizovaně, jelikož jsme věděli o velké útočné síle soupeře," shrnul Prokeš.

Lodivod soupeře Pavel Němčický hodnotil výkon Znojma jako chvályhodný.

"Vyhráli zaslouženě. My jsme do utkání nevstoupili dobře, nebyli jsme koncentrovaní. Viděli jsme to, že se hra loupala na standardkách. Měli jsme to vychytat dříve. Musím pochválit Znojmo, že od první minuty bojovalo a vyhrálo zaslouženě," řekl kouč B-týmu Slovácka.

Jihomoravané poskočili v tabulce MSFL na sedmnáctou příčku. Příští sobotu zajíždí na pažit posledních Otrokovic.

"Body jsou důležité a nic jiného nás nahoru neposune. Můžeme vědět, že jsme v uplynulých kláních hráli dobře, ale bodovat se nám nepodařilo. Teď je dobře, že jsme bodovali," uzavřel Prokeš.

Znojmo - Slovácko B 4:2

Poločas: 3:1. Branky: 1. Moučka, 8. Glushach, 28. Moučka, 79. Okleštěk – 39. Vecheta, 90. Vecheta. Rozhodčí: Nápravník – Rosický, Marek. ŽK: 2:3. Diváci: 260.

Znojmo: Przybysz – Papež, Russmann, Okleštěk (90+1 Žalud), Glushach, Kočík, Goncalves, Prokeš, Moučka, Krakovčík, Kirschner (85. Traore). Trenér: Alois Skácel.

1. FC Slovácko B: Borek – Bartoš, Mareček (60. Kočí), Juroška, Pernica, Vincour (76. Kratochvíla), Polášek, Aldin, Olšanský, Vecheta, Šašinka. Trenér: Pavel Němčický.