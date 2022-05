OBRAZEM: Sportovcem roku za rok 2021 na Znojemsku je atlet Bix

Podle kouče 1. SC Aloise Skácela je to pro jeho svěřence už folklórem. "Jsme spokojení po těch třech hrozných prohrách jsme navázali jedním bodem. Byl o to cennější, že jsme remizovali s rychlostně kvalitním mužstvem," hodnotil Skácel.

Šťastnou ruku měl znojemský lodivod v okamžiku, kdy vystřídal Piatova za Martina Březinu. Osmnáctiletý útočník vsítil první branku v dresu Znojma a zároveň pomohl týmu k důležitému bodu.

"Bylo to dané tím, že jsem ho nasadil, když jsme zpracovávali roh, kde je Martin nebezpečný. Vyšlo to Martinovi, ale i celému týmu. Je to odměna v tom vedru," dodal hlavní stratég domácích.

Další zápas čeká jeho svěřence již ve středu na pažitu Frýdku-Místku. "Pojedeme tam se všemi, kteří nebudou zranění, musíme bodovat," uzavřel Skácel.

1. SC Znojmo - Baník Ostrava B 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 67. Březina – 45. Jaroň P. (pen.). ŽK: 1:3. Branky: Rygl – Denev, Svoboda. Diváci: 200.

1. SC Znojmo: Kuchynskyi – Tkadlec, Papež, Russmann, Okleštěk, Holman, Glushach, Kočík, Piatov (67. Březina), Krakovčík, Kirschner (82. Bartůněk). Trenér: Alois Skácel.

Baník Ostrava B: Murin – Boháč, Jaroň P., Holaň, Jaroň M. (64. Konate), Fulnek, Sotorník (82. Blahuta), Stoklásek, Říha, Smékal (64. Yusuf), Šín. Trenér: Tomáš Hejdušek.