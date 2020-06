Lodivod Znojma Milan Volf zkouší nové hráče či shání spolu s majitelem mančaftu Jiřím Tunkou další sponzory. „Chceme se přihlásit do MSFL. Neuvažovali jsme o ničem jiném, ani o divizi či dalších soutěžích,“ potvrzuje Volf v rozhovoru pro Znojemský deník.

Nedávno jste spustili kampaň na podporu 1. SC Znojmo. Fanouškům jste nabídli, ať zakoupením šály v minimální hodnotě tisíc korun vyjádří svou náklonnost klubu. Je o to mezi nimi zájem?

Až z Ostravska se k nám dostávají zkazky, že krachujeme, což není pravda. Snažili jsme se vymyslet nový zdroj příjmů a oslovit naše fanoušky či nové, potencionální sponzory napříč republikou. Inspirovali jsme se u Bohemians Praha. Zatím projevilo zájem pět fanoušků, je to týden staré, ovšem každá zakoupená šála potěší.

Na klubovém webu je k nalezení fotogalerie, v níž lze vidět, že i vy a hráči A-týmu si šály zakoupili. Podpořili jste tak klub s vlastní kapsy?

Po několik měsíců se hráči, realizační tým i trenéři mládeže vzdali velké části či všech odměn. Ano, beru to tak, že jsme peníze poskytli klubu de facto z vlastní kapsy. Díky tomu jsme ušetřili hodně na výdajích.

Nadějní dorostenci

Hledáte stále někde nové tváře, anebo chcete více zapojit dorostence?

Nestavíme na dorostencích a ani to nemáme v plánu. Rád pracuji a dávám šanci domácím, mladým fotbalistům, když ukáží, že mají kvalitu. Třetí ligu bychom však nemohli hrát pouze s vlastními odchovanci. Je jasné, že hledáme nové tváře. Když nastala situace s covidem-19, oslovili jsme několik hráčů. Ti jsou do konce června pod smlouvou. Problém je domluvit se s kluby, aby za nás teď hráli, proto nyní využíváme nadějné dorostence ve větším počtu.

Ze kterých klubů přijdou další hráči?

Oslovili jsme druholigové i prvoligové kluby na Moravě.

Spolupracujete tedy s Líšní a Zbrojovkou Brno?

Rádi bychom spolupracovali s Líšní, chceme obnovit spolupráci s Olomoucí a kontaktovali jsme i Zbrojovku Brno a Vysočinu Jihlava. Minulý týden jsme měli schůzku se Zbrojovkou, na které jsme řešili zájem o naše některé mladé hráče. Ukazuje se tím výborná práce našich trenérů s mládeží. Na druhou stranu nám velký odliv mladých hráčů způsobuje problémy. Trenéři si musí za odcházející mladíky hledat náhradu.

Vlastní kapsa

Takže Znojmo má dobré jméno, co se týče mládeže.

Je tomu tak po celé Moravě, hlavně v případě Zbrojovky Brno. Do hovoru vstupuje majitel 1. SC Znojmo Jiří Tunka (JT): Není to jen mládež, ale i A-tým. Když se ohlédnu, kdo prošel Znojmem, ať už je to Jaroslav Svozil či do Baníku přestoupivší Jakub Pokorný. Přes nás šel do Plzně Patrik Hrošovský, slovenský reprezentant, kterého Západočeši prodali velmi draho do Belgie.

Není ohrožen start nového ročníku? Ani z finančního hlediska?

Milan Volf (MV): Chceme se přihlásit do Moravskoslezské fotbalové ligy. Neuvažovali jsme o ničem jiném, ani o divizi či dalších soutěžích.

JT: Vše hradím nyní samozřejmě ze svého. Moje autobusová firma je na tom velice špatně, zájezdy v době koronavirové nefungují. Kamionová doprava jede. Pokud bych to vše měl táhnout několik dalších let z vlastní kapsy, tak by to nešlo. Hledáme partnery a sponzory.

MV: Jednání jsou vstřícná i ze strany města Znojma.

V nynější přípravě na další ročník máte spoustu hráčů zraněných. Přátelský duel s Břeclaví jste odložili na červenec. Přitom v pátek jste hráli s Mutěnicemi, kde jste zvítězili 3:1. Zlepšila se situace?

MV: V Mutěnicích nás bylo dost, vyzkoušeli jsme čtyři další hráče do pole (dva Čechy a dva zahraniční). Na seznamu zraněných je stále Radim Pohanka a po operaci kýly Michal Garčic.

Jaká plánujete přípravná utkání?

MV: S Líšní hrajeme v Březí a s Táborskem u nich. Počítal jsem, že se Bzencem budeme hrát doma, ale jejich vedení nás požádalo, abychom hráli u nich, jelikož očekávají velký zájem diváků. Ostatní zápasy chceme sehrát buď na hlavním stadionu v Horním parku, anebo v Suchohrdlech či Břežanech.

Divácký rekord

Proč jste doteď nehráli na znojemském stadionu v Horním parku?

MV: Na stadionu probíhala regenerace trávníku, takže jsme hřiště nemohli využívat. Termíny přípravných klání jsem tomu také přizpůsobil.

Ke změnám došlo i ve struktuře klubu. Novou marketingovou poradkyní je Jana Pošvancová.

MV: Vytváří e-shop, pracuje na ucelené řadě klubového oblečení, nově má na starost vybavení mládeže a postupně by měla převzít celý marketing. Chtěli bychom před zápasem dělat menší show pro diváky, aby jen tak neseděli a nedívali se na rozcvičující se hráče. Uvažujeme, že předzápas, anebo o přestávce by hrály přípravky. Pracujeme na schůzce s fan clubem, na které bychom se rádi domluvili, jakým způsobem ho podpořit. Během září bychom rádi pokořili divácký rekord MSFL z minulého ročníku, kdy do Blanska přišlo přes 1200 diváků.