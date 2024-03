Cizinecká legie 1. SC měla Slovanu co vracet. Loni v březnu mu doma podlehla 0:1, v létě pak znojemský fotbalový klub s Rosicemi na jeho hřišti remizoval 1:1. Bylo to ve druhém zápase podzimní části aktuální sezony. Až napotřetí to mančaftu z města nad řekou Dyjí vyšlo.