Domácí trenér v úvodním duelu postrádal největší letní posilu Milana Kadlece. „V týdnu onemocněl a nechtěli jsme jít do rizika. V pátek to vypadalo, že by mohl naskočit, ale celý týden netrénoval. Máme široký kádr, s absencí jednoho hráče si musíme poradit,“ vysvětlil lodivod.

Od úvodního hvizdu byl na hřišti jenom jeden tým. Domácí nepouštěli Znojmo do žádných šancí a sami trestali fatální chyby v hostující defenzivě. Skóre utkání otevřel ve dvanácté minutě Tibor Jáger. Do poločasu se prosadili ještě Martin Holek s Ondřejem Sukupem a o vítězi bylo téměř rozhodnuto. „Přiznám se, že jsem byl překvapen vývojem utkání. Posledních čtrnáct dnů jsem Znojmo sledoval a kvůli velkým hráčským změnám bylo nečitelné. Netušil jsem, co od nich můžeme čekat, ale takový výsledek je jednoznačně překvapivý,“ svěřil se Švantner.

Ani ve druhé půli se obraz hry příliš nezměnil. Hodonín byl silný na míči a svojí kombinační hrou se dostával do dalších brankových příležitostí. Po hodině hry si hosté dali vlastní gól a o tři minuty později dostal balon do stejné branky podruhé v utkání Jáger. Trápení znojemského mužstva však pokračovalo i nadále. Na 6:0 navyšoval střídající Jakub Pazdera, jenž v létě posílil nováčka soutěže z Tasovic.

Pomyslnou tečku za dokonalým představením udělal osmnáctiletý Tibor Jáger, který ve svém premiérovém zápase ve třetí lize zkompletoval hattrick. Centr z levé strany sice podběhl, ale parádní patičkou přes hlavu překonal hostujícího gólmana a 450 diváků v hledišti žaslo. „Excelentní. V nefotbalové pozici si dokázal perfektně poradit, podobné góly se jen tak nevidí,“ smekl domácí stratég.

Toho skvělý individuální výkon talentovaného mladíčka nijak nepřekvapil. „Před rokem jsem si ho vytáhl z dorostu. Trénuje s námi už nějakou dobu a dostával prostor i v divizních utkáních. Na mužský fotbal si dobře zvykl a potvrzuje svůj velký potenciál. Když na sobě bude nadále pracovat, může to dotáhnou i výš,“ netajil Švantner.

Střelec tří branek si první utkání ve třetí lize náramně užíval. „Do nové sezony jsme vstoupili dobře. Když mužstvo vede o víc branek, každému se hned hraje líp. Roste chuť i sebevědomí,“ řekl Jáger pro klubovou televizi.

Pro hodonínského trenéra je důležité, aby autor hattricku potvrdil svou formu i v dalších duelech. „Na vrchol se dostane člověk velice rychle, ale stejně tak i z vrcholu. Pohlídám si ho, aby byl i nadále pokorný a vážil si každé šance. Je mu teprve osmnáct, v premiéře ve třetí lize dal hattrick, kluci v kabině si ho dobírají. Nebude to mít jednoduché, ale věřím mu,“ přiznal Švantner.

Vysokým vítězstvím domácí potvrdili předsezonní předpoklady několika fotbalových expertů, že Hodonín bude štikou soutěže. „Slyšel jsem to. Začalo se o tom mluvit po našem vítězství v přípravě nad druholigovým Vyškovem. Hezky se to poslouchá, ale jde to úplně mimo nás, žádné cíle si nedáváme. Budu rád, když se budeme prezentovat stejným fotbalem jako v divizi a přilákáme na domácí zápasy co nejvíc fanoušků,“ dodal bývalý ligový gólman.

Jeho protějšek Michal Pacholík má naopak zkraje sezony plnou hlavu starostí. „Je to těžká situace, měli jsme problém vůbec složit sestavu, máme vykartované a zraněné hráče. Musíme se poučit a soustředit se na další zápas. Udělali jsme spoustu individuálních chyb, což rozhodlo zápas. Hodonín řadím s Hlučínem k favoritům soutěže,“ uvedl nový trenér fotbalistů Znojma.

FK Hodonín – 1.SC Znojmo 7:0 (3:0)

Branky: 12., 62., 74. Jáger, 23. Holek, 31. Sukup, 59. vlastní, 67. Pazdera.

Rozhodčí: Julínek – Kolář, Mayer.

ŽK: 22. Bohun, 50. Smékal – 78. Kartišovs.

Diváci: 450.

FK Hodonín: Petráš – Helísek (79. Kotásek), Dressler, Dunda, Sukup – Smékal (63. Pazdera), Langer, Bohun, Jáger (74. Fila), Švantner – Holek (79. Mazuch).

1.SC Znojmo: Chmiel – Bartůněk, Březina (84. Tumurbaatar), Nnadi, Špalek, Berete (67. Navrátil), Kartišovs, Komínek, Ryška (84. Žižka), Prokeš, Krakovčík.