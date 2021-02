Neschopnost asociace nutí kluby porušovat nařízení, míní trenér Znojma Langer

Plán byl jasný - v prosinci nový trenér, v lednu příprava a od února jarní část Moravskoslezské fotbalové ligy. Znojemským fotbalistům ale zatím kvůli pátému stupni systému PES vyšel pouze první bod. Příprava na jaro totiž probíhá ve dvojicích a restart soutěže je v nedohlednu. „I když jsme poloprofesionálové, u většiny kluků je fotbal to jediné, co je živí. Antigenní testy jsou zdarma, nevidím jediný důvod, proč by se soutěž nemohla rozjet,“ líčí sportovní manažer klubu Jakub Prokeš.

Nový trenér třetiligových fotbalistů Znojma David Langer. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jarní část MSFL měla původně začít už tuto sobotu, její start byl ale posunut na neurčito, což v klubech vzbuzuje rozhořčení. A to především kvůli nejednotným podmínkám pro přípravu. „Už teď je jisté, že bude soutěž neregulérní. Zatímco B týmy ligových mančaftů trénují, třetiligová mužstva se připravovat nesmí. Nehledě na to, že několik klubů nařízení nerespektuje a trénuje pohromadě za zavřenými stadiony. My ale nehodláme riskovat obrovské pokuty,“ vysvětluje Prokeš. Jediný moment, kdy se znojemští fotbalisté sešli na jednom hřišti i s novým trenérem Davidem Langerem, nastal v zápasech proti druholigovým slovenským týmům. Tam dostaly prostor především nové posily, které na svoji příležitost čekaly už od ledna. „Z trenérského hlediska byly zápasy pozitivní hlavně proto, že jsem mohl zkoušet různé varianty. Do jedné sestavy jsem například hodil sedm hráčů, kteří se nikdy neviděli. To můžu za normálních okolností možná tak proti divizi či přeboru,“ popisuje Langer. Jak se vám žije ve Znojmě? Místní se mohou vyjádřit v anketě Přečíst článek › S posilami to ovšem v současné situaci nemá jednoduché. „Máme vytipované hráče z první a druhé ligy, ale ti k nám momentálně nepůjdou, protože nemůžeme trénovat. Odejdou raději za hranice, kde mají jistotu, že si zahrají. Další posily máme samozřejmě vytipované i v zahraničí, ale tam zase nastává problém s placením letenky a ubytování,“ povídá znojemský trenér. Už v prosinci například podepsal s klubem smlouvu útočník Joao Pedro Ferreira da Silva, který se ale od té doby připravuje v Portugalsku. „Silva se mi líbil, makal, a tak jsme ho podepsali. S novými posilami bude mít mančaft potenciál. Až budeme kompletní a sehrajeme se, budeme dobří. Teď je ale pro Silvu určitě lepší trénovat individuálně v Portugalsku. I když by rád přijel, neměl by tu co dělat,“ říká Langer. Kdy, za jakých podmínek a jestli vůbec se soutěž rozběhne, ale zatím neví nikdo. „Problém je, že FAČR nám není schopna dát základní informace. Řekli nám jen to, že dva týdny po rozvolnění soutěž začne, což je opravdu ostuda. Když se tým víc jak tři měsíce nevidí, je to úplná blbost. Proto pak týmy porušují vládní nařízení,“ mrzí Langera. ELIŠKA NOVÁKOVÁ

