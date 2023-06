Znojemští fotbalisté zachránili třetí ligu. V jedenatřicátém kole MSFL porazili na domácím stadionu v Horním parku celek Uherského Brodu 4:1.

Fotbalisté Znojma (modří) porazili v předposledním domácím kole MSFL tým Uherského Brodu 4:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

K záchraně stačilo Znojmu získat bod, což se mu páteční výhrou podařilo. Skóre otevřel v devatenácté minutě domácí Ouattara, na něj však o dvě minuty později reagoval srovnávacím gólem uherskobrodský Lorenc. Potom však Jihomoravané úspěšně přebrali otěže a po změně stran třemi brankami Kililbardy, Ivanoviče a Lukča dobyli hostující svatyni.

Tasovice vyvařily z jasné výhry nad Břeclaví bramboračku. Navíc jim končí trenér

"Byli jsme silnější na balonu. Mrzí mě, že jsme dostali branku. Nebyla tam koncentrace. Dvě minuty po vstřelení našeho gólu bychom měli být zodpovědnější," hodnotil asistent 1. SC Pavel Macháč.

I když jsou jeho svěřenci v MSFL zachráněni, stále je podle něj o co bojovat. "Když budu brát jarní část, tak jsme tabulkově šestí. Nechci to pojmout tak, že jsme zachráněni a fertik. Dojde k nějaké rotaci. V úterý nás čeká dohrávka v Kvítkovicích, v sobotu jedeme do Blanska a letošní ročník uzavřeme doma v pátek 16. května proti rezervě Baníku," dodal Macháč.

Znojmo skládá kádr pro první ligu. Zůstávají gólmani i opory, vrací se Matuš

Atmosféru klání podpořilo po dlouhé době i choreo domácích fanoušků. "Bylo to skvělé. Kluci si asi oslavu užijí. Nyní se budeme více snažit, abychom hráli ještě atraktivnější fotbal a přilákali více diváků," uzavřel asistent.

Debakl zminula nastartoval vrboveckého Kropáčka ke čtyřem brankám

Znojmo - Uherský Brod 4:1

Poločas: 1:1. Branky: 19. Ouattara, 52. Kilibarda, 55. Ivanovič, 81. Lukčo - 21. .Lorenc. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Cieslar - Dorotík, Bělák. Diváci: 300.

Znojmo: Škugor - Lukčo (84. Gomes), Putu (87.Ryška), De, Ledecký (73. Pálfi), Suchý, Kilibarda (84. Kartišovs), Ouattara, Ivanovič, Bartůněk, Trajkovič. Trenér: Rui Capella.

Uherský Brod: Nemrava - Švrček, Flasar, Lorenc (82. Kadlček) - Nevařil, Michalec (82. Kelíšek), Obdržálek (55. Valenta), Mančík (76. Chrudina), Leskovjan - Michalec, Venený. Trenér: Lukáš Pazdera.