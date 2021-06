Hráči 1. SC Znojmo odstartovali přípravu na novou sezonu začátkem června. Za necelé dva týdny stihli odehrát dva testovací duely. Nejdříve remizovali na hřišti Krumvíře 2:2. O pět dní později zdolali Moravský Krumlov 9:1. Oba soupeři hrají krajský přebor.

odle trenéra 1. SC Znojmo Davida Langera byl vstup pro jeho svěřence vstup do přípravy náročný. „Kluci toho měli dost. Nejsem spokojený s výsledkem většiny dorostenců. Vadí mi, že kluci, co nemají podepsané smlouvy, tak se o to ani nepoperou,“ uvedl kouč Jihomoravanů.

I proto naplánoval dvouměsíční kolotoč, kdy fotbalisty Znojma čekají minimálně dva zápasy týdně. „Půl roku jsme nehráli. Naposledy jsme se v únoru postavili dvou mančaftům a šlo vidět, že vše je o fotbalové fyzičce,“ dodal Langer.

Kádr rozšířil o spousty mladých nadějí. „To se natrénovat nedá. Když chtějí hrát ve třetí lize, tak to musí zvládnout. Potřebují hlavně hrát, u těch starších hráčů je vyhranost dobrá,“ řekl lodivod 1. SC.

Mezi zkušené patří i Petr Kirschner, jenž v utkání proti Moravskému Krumlovu vsítil tři branky. Pětadvacetiletý forvard prošel třetiligovým Vyškovem, Otrokovicemi, Rosicemi, divizními Tasovicemi i rakouským Retzem, aby letos opět hájil barvy Znojma.

„Po výsledku v Krumvíři jsme dostali od trenéra sekec. Museli jsme vyhrát rozdílem dvou tříd,“ hodnotil Kirschner.

V Moravském Krumlově dle něj šlo vidět, že lidem fotbal chyběl. Již dnes totiž na znojemský stadion v Horním parku budou moci zdarma fanoušci 1. SC, aby od půl šesté večer sledovali snažení Znojma proti diviznímu Hodonínu. „S diváky se hraje lépe. Doufám, že jich dojde dost,“ uzavřel Kirschner.