Znojemští fotbalisté se ve třetí nejvyšší soutěži letos na podzim natrápili. Špatné výsledky 1. SC v Moravskoslezské fotbalové lize (MSFL) stály na konci října místo trenéra Milana Volfa. Ten rezignoval i na post prvního místopředsedy klubu. Vedení Znojma hledalo náhradu více než měsíc. Volfa nahradil ve funkci kouče David Langer. Bývalý hráč Liberce či Mladé Boleslavi doposud trénoval mládežnické týmy v prvoligové Příbrami.

Čtyřiačtyřicetiletého Langera přivedl na jih Moravy sportovní ředitel 1. SC Jakub Prokeš. "S panem Langrem už dříve pracoval. Víme, že to bude dělat naplno," uvedl prezident znojemského mančaftu Jiří Tunka. Nový trenér přiznal, že si vzal nějaký čas na rozmyšlenou. "Přijel jsem do Znojma, prohlédl si stadion. Bavili jsme se o podmínkách a během uplynulého týdne jsme se dohodli," popsal Langer.

Rodák z Dolní Moravice chce hlavně pracovat na domácích odchovancích. Plánuje zintenzivnit spolupráci mezi znojemskou U18 a U19 a "áčkem". "Musíme vypracovat koncepci, aby Znojmo stavělo hlavně na hráčích z vlastních řad. Takoví fotbalisté si angažmá více váží. Ze svého působení v Česku i v Rakousku vím, že odchovanci přitahují diváky a všichni jsou pak spokojení," vyřkl David Langer.

Vlastní řady

Tým pozná teprve během příštího týdne. Znojemští po více než čtyřech týdnech absolvují v pondělí první trénink. "Musíme se řídit opatřeními, ale profesionálové mohou normálně trénovat. Dáme si zápas mezi sebou, postupně provedeme fyzické testy, jednotlivě promluvím s hráči, abych poznal, na čem jsou," plánoval nový kouč 1. SC.

Vypomáhat by měl i trenérům mládeže. "Nechci jim do jejich práce kecat. Spíše s nimi vytipovat fotbalisty, kteří by mohli trénovat s U19 i s A-týmem. Vybraným bych mohl dávat dopoledne individuální lekce, ovšem vše je teprve v počátcích. Za měsíc budu vědět více," předestřel Langer.

Vedení klubu jej zaměstnalo na plný úvazek. Jiří Tunka stavěl na zkušenosti s Volfem. "Byl vynikajícím manažerem, za to mu chci poděkovat. Ale trénování dělal ještě ke svému stálému zaměstnání a šlo vidět, že to nešlo úplně skloubit. Upřímně bych řekl, že na to neměl tolik času," hodnotil prezident znojemského oddílu.

Hlavní cíl Znojma pro následující měsíce lze odvodit při pohledu na tabulku MSFL. Skvadra 1. SC je namočena v sestupovém pásmu na šestnáctém místě. Mančaft od rakouských hranic chce soutěž stůj, co stůj udržet. "Je to priorita. Jinak jsme u konce," dodal Langer.

Davidu Langerovi bude sekundovat v roli asistenta Ondřej Douda. "Mimo trenérské činnosti se bude věnovat video a datovým analýzám," upřesnil výkonný manažer 1. SC Znojmo Adam Kyselica. Otázkou zůstává, kdo obsadí post kouče brankářů. "S kandidátem na toto místo proběhnou další jednání v příštím týdnu," uzavřel Kyselica.