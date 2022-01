Hokejoví Orli poslali Linec domů se sedmičkou

Znojemský lodivod Alois Skácel bral sobotní duel jako test fyzičky. "Den předem jsme normálně trénovali. I přesto měli kluci utkání pod kontrolou a zvládli jej perfektně," hodnotil kouč 1. SC.

Jeho svěřenci započali přípravu na jarní část MSFL druhé lednové pondělí. Předtím plnili individuální plány. "Osm dní nabíhali kilometry. Měl jsem je pod kontrolou a makali poctivě," chválil Skácel.

Na trénincích byl spatřen i Josef Hnaníček. Bývalý hráč Zlína a Opavy se do Znojma vrací po sedmi letech. Naposledy oblékal dres 1. SC ještě v době, kdy Jihomoravané hráli první ligu. "Řeší se to. Na tréninku byl, ale ještě se to řeší," odpověděl vyhýbavě trenér mančaftu od rakouských hranic.

Skácel zkoušel proti Otrokovicím zkoušel i další hráče. "Jsou tu kluci z Brazílie a Estonska, jeden hráč z Vrchovina jde na přestup, ale jinak současná soupiska je téměř definitivní. Ještě čekáme, až se vrátí zranění borci a už do sestavy nebudeme šahat," uzavřel Skácel.

Další testovací zápas čeká znojemské fotbalisty v sobotu. Na pažitu v Pohořelicích poměří síly se slovenskou druholigovou Skalicí.

Znojmo - Otrokovice 4:3

Poločas: 4:1. Branky Znojma: 2.Okleštěk, 29.Kočík, 40.Kirschner, 43.Traore.